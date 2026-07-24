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¿Cuál es el panorama de orden público en Cauca ahora que Abelardo de la Espriella quiere posesionarse allí?

Este jueves 23 de julio, tropas del Ejército Nacional sostuvieron combates contra la estructura Carlos Patiño en zona rural de El Tambo.

Mañana Express

julio 24 de 2026
07:21 a. m.
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El departamento del Cauca vuelve a estar en el centro de la conversación nacional. Por un lado, por la decisión del Senado de autorizar que el presidente electo Abelardo de la Espriella realice su ceremonia de posesión en esta región y no en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

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Por otro, por el complejo panorama de orden público que persiste en el territorio, marcado por enfrentamientos entre el Ejército y estructuras armadas ilegales.

Combates en El Tambo

Este jueves 23 de julio, tropas del Ejército sostuvieron combates contra la estructura Carlos Patiño en zona rural de El Tambo. Según las autoridades, los integrantes de este grupo armado dispararon desde viviendas y utilizaron a la población civil para obstaculizar la operación militar.

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En medio de este escenario, la institución castrense aseguró que ya prepara un dispositivo especial para garantizar la eventual ceremonia de posesión presidencial.

“Todas las capacidades del Estado van a estar dispuestas para poder generar estas condiciones de seguridad, no solo para esa actividad, sino para el pueblo caucano”, indicó el brigadier Diego Jaramillo, comandante de la Brigada 29.

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Liderazgo social en riesgo

La violencia en el Cauca no solo se refleja en los combates. De acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos de Indepaz, en lo corrido de 2026 se han registrado 17 líderes sociales asesinados en el departamento, la cifra más alta del país.

Este panorama se da en un contexto de fallidas negociaciones con el Estado Mayor Central dentro de la política de paz total, lo que ha permitido que los grupos armados ilegales mantengan control territorial y aumenten su capacidad de acción.

Mientras avanzan las operaciones militares y se define el lugar de posesión presidencial, el principal desafío sigue siendo recuperar el control de una de las regiones más disputadas por los actores armados ilegales.

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