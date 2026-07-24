¿Qué se sabe sobre la mujer que se habría llevado a María Camila Potosí? Expareja y Policía hablaron

El caso por el crimen de María Camila Potosí sumó una revelación clave en las últimas horas. Carlos Rincón, quien se presentó como expareja de la mujer que aparece conduciendo la motocicleta en la que fue vista con vida por última vez la víctima, aseguró que la sospechosa fue entregada a las autoridades por su propia familia y que actualmente se encuentra bajo custodia de la Fiscalía.

RELACIONADO Aumentan la recompensa para ubicar a los responsables del asesinato de María Camila Potosí

Según explicó, decidió hacer públicas sus declaraciones debido a las amenazas estaría recibiendo, asegurando que junto a su familia les han hecho llegar intimidaciones, incluso mencionando que les quemarían la casa.

¿Qué dijo la expareja de la sospechosa del caso María Camila Potosí?

Carlos Rincón relató que, una vez conocieron los videos en los que aparecía su expareja, se comunicaron con las autoridades y la llevaron al CAI Meléndez. De acuerdo con su versión, funcionarios de la Fiscalía llegaron posteriormente y les solicitaron no divulgar información para evitar afectar el curso de la investigación.

El hombre también aseguró que desconocía por completo lo ocurrido el día de la desaparición de María Camila Potosí. Según explicó, esa noche su expareja no regresó a la vivienda y tampoco respondió los mensajes.

Indicó que ella apareció al día siguiente "como si nada", cuando aún no tenían conocimiento del caso. Posteriormente, tras difundirse las imágenes de las cámaras de seguridad, decidió confrontarla y al no obtener respuestas, afirmó que junto con su familia optó por entregarla a la justicia.

¿Qué otro dato reveló Carlos Rincón en sus declaraciones?

Durante su testimonio, Rincón aseguró que también habría sido víctima de engaños por parte de su expareja. Según afirmó, ella le hizo creer que estaba embarazada y que ambos serían padres de una niña, incluso realizaron un video de revelación de género junto con su familia.

El hombre agregó que, al conocerse el caso de María Camila Potosí, varias personas comenzaron a especular sobre un posible vínculo entre ese supuesto embarazo y los hechos investigados. En ese contexto, sostuvo que no era la primera vez que su expareja le hablaba de una gestación inexistente, pues aseguró que en una ocasión anterior también le dijo que estaba embarazada y posteriormente le manifestó que había perdido el bebé.

Policía responde a la versión

En diálogo con Noticias RCN, el brigadier general Herbert Benavides, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, respondió a esta versión, asegurando que en este momento se adelantan múltiples labores investigativas, las cuales tienen un nivel de reserva que debe respetarse.

Benavides señaló que en este momento "no hay personas capturadas", pero dejó claro que sí hay una mujer indiciada y que habría más de cuatro involucrados. Además, aseguró que esperan los resultados de la necropsia por parte de Medicina Legal para verificar si la bebé finalmente fue extraída del cuerpo de su madre.