Aberrante hallazgo: dos perros fueron encontrados incinerados sobre un andén en Barranquilla

Gran indignación ha generado un nuevo caso de presunto maltrato animal en el suroccidente de Barranquilla, en el barrio El Silencio, tras descubrirse, en horas recientes, el cuerpo de dos perros completamente incinerados sobre un andén.

Ante los llamados insistentes por parte de la comunidad para atender el caso bajo el debido proceso, las autoridades lograron hacer el levantamiento de los cuerpos para abrir la respectiva noticia criminal.

Dos perros fueron encontrados incinerados en Barranquilla

La aberrante situación fue difundida principalmente por parte de la fundación Huellitas Callejeras Barranquilla, quienes compartieron los aterradores videos de la escena en donde fueron dejados los cuerpos de ambos animales.

Según presuntos testigos del hecho, la quema de los cuerpos se habría realizado en horas de la tarde del pasado jueves 23 de julio. Pese a los llamados por parte de la comunidad, fueron varias horas las que transcurrieron para que la Policía y funcionarios de la Alcaldía hicieran presencia en el lugar.

De igual manera, integrantes de la fundación manifestaron, por medio de redes sociales, que en la zona habrían, al parecer, más de cuatro cámaras de seguridad que probablemente habían grabado los hechos. No obstante, se espera que las autoridades adelanten las investigaciones legales correspondientes para lograr obtener la presunta evidencia.

Por su parte, Daniel Bolívar, edil de Barranquilla, hizo un llamado de rechazo ante los hechos y solicitó celeridad a las autoridades para que la investigación pueda dar con los responsables y se apliquen las sanciones pertinentes.

“Desde mi labor como edil, de la Localidad Riomar, reitero mi disposición para apoyar las iniciativas que contribuyan a la protección y el bienestar animal. Cuenten conmigo para trabajar de manera conjunta en todo aquello que esté a mi alcance”, aseguró.

Se espera que por medio de la necropsia de los cuerpos se puedan determinar las causas exactas de la muerte de estos dos caninos.

Alarmante panorama de maltrato animal en Barranquilla

Este nuevo caso no es aislado, pues proteccionistas de la fundación Huellitas Callejeras Barranquilla hicieron un llamado desesperado a las autoridades para tomar acciones y hacer cumplir las leyes contra el maltrato animal ante la constante de estos casos por toda la ciudad.

“Es muy doloroso mostrar este tipo de cosas, pero ustedes no saben lo que se vive en Barranquilla. Estamos cansados (...) cómo van a ver a dos perros quemándose y nadie hizo nada para evitarlo. Estoy cansada de recoger animales muertos, maltratados (...) de verdad es horrible”, manifestó una integrante de la fundación.