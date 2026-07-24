CANAL RCN
Colombia

Aberrante hallazgo: dos perros fueron encontrados incinerados sobre un andén en Barranquilla

Las autoridades ya se encuentran investigando el caso para dar con los responsables.

Foto: Captura pantalla IG @huellitascj
Foto: Captura pantalla IG @huellitascj

Noticias RCN

julio 24 de 2026
06:48 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Gran indignación ha generado un nuevo caso de presunto maltrato animal en el suroccidente de Barranquilla, en el barrio El Silencio, tras descubrirse, en horas recientes, el cuerpo de dos perros completamente incinerados sobre un andén.

Ante los llamados insistentes por parte de la comunidad para atender el caso bajo el debido proceso, las autoridades lograron hacer el levantamiento de los cuerpos para abrir la respectiva noticia criminal.

Sujeto utilizó a un perro para golpear a otro hombre en medio de una riña en Corozal, Sucre
RELACIONADO

Sujeto utilizó a un perro para golpear a otro hombre en medio de una riña en Corozal, Sucre

Dos perros fueron encontrados incinerados en Barranquilla

La aberrante situación fue difundida principalmente por parte de la fundación Huellitas Callejeras Barranquilla, quienes compartieron los aterradores videos de la escena en donde fueron dejados los cuerpos de ambos animales.

Según presuntos testigos del hecho, la quema de los cuerpos se habría realizado en horas de la tarde del pasado jueves 23 de julio. Pese a los llamados por parte de la comunidad, fueron varias horas las que transcurrieron para que la Policía y funcionarios de la Alcaldía hicieran presencia en el lugar.

De igual manera, integrantes de la fundación manifestaron, por medio de redes sociales, que en la zona habrían, al parecer, más de cuatro cámaras de seguridad que probablemente habían grabado los hechos. No obstante, se espera que las autoridades adelanten las investigaciones legales correspondientes para lograr obtener la presunta evidencia.

Por su parte, Daniel Bolívar, edil de Barranquilla, hizo un llamado de rechazo ante los hechos y solicitó celeridad a las autoridades para que la investigación pueda dar con los responsables y se apliquen las sanciones pertinentes.

“Desde mi labor como edil, de la Localidad Riomar, reitero mi disposición para apoyar las iniciativas que contribuyan a la protección y el bienestar animal. Cuenten conmigo para trabajar de manera conjunta en todo aquello que esté a mi alcance”, aseguró.

Se espera que por medio de la necropsia de los cuerpos se puedan determinar las causas exactas de la muerte de estos dos caninos.

Video | Perrito perdido hace dos semanas apareció nadando a la deriva en San Francisco: fue rescatado
RELACIONADO

Video | Perrito perdido hace dos semanas apareció nadando a la deriva en San Francisco: fue rescatado

Alarmante panorama de maltrato animal en Barranquilla

Este nuevo caso no es aislado, pues proteccionistas de la fundación Huellitas Callejeras Barranquilla hicieron un llamado desesperado a las autoridades para tomar acciones y hacer cumplir las leyes contra el maltrato animal ante la constante de estos casos por toda la ciudad.

“Es muy doloroso mostrar este tipo de cosas, pero ustedes no saben lo que se vive en Barranquilla. Estamos cansados (...) cómo van a ver a dos perros quemándose y nadie hizo nada para evitarlo. Estoy cansada de recoger animales muertos, maltratados (...) de verdad es horrible”, manifestó una integrante de la fundación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Abuso sexual

Alejandro Bermeo, en la cuerda floja: le piden dejar su curul tras denuncia de presunto abuso sexual

Abuso a menores

Hombre llegó a Medellín con una maleta sospechosa y Migración Colombia no lo dejó entrar: ¿qué tenía?

Bogotá

Joven en Bogotá prestó su gorra y cuando pidió que se la devolvieran, lo asesinaron con puñal

Otras Noticias

Boca Juniors

¡La Bombonera lo gritó como un gol! Atajadón de Álvaro Montero en su debut con Boca

Video | La atajada de Álvaro Montero que La Bombonera celebró como un gol frente a O'Higgins.

España

Reconocidos influencers tendrán que pagar altas multas por su contenido en redes sociales

Los creadores de contenido habrían infringido con las normas de publicidad y protección de menores.

Finanzas personales

Grietas y humedad: Las señales que advierten un posible colapso en su vivienda, según reciente estudio

Aida Victoria Merlano

Aida Victoria Merlano sorprendió al revelar cómo es su relación con Escro

Enfermedades

¿Está usando los tenis adecuados para correr? Estos errores podrían afectar su salud