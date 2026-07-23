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Inpec sacó a alias Pocho de La Picota a otra la cárcel, tras escándalo de supuesto traslado “en espera”

Tras la revelación exclusiva de Noticias RCN en la que desconocía el paradero de alias Pocho tras un supuesto traslado, el Inpec se pronunció y lo envió a otra cárcel.

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Foto: captura de video Noticias RCN.

Noticias RCN

julio 23 de 2026
10:26 a. m.
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Tras las revelaciones en exclusiva de Noticias RCN sobre los múltiples movimientos de cárceles para alias Pocho, identificado como Paulo Andrés Torres Flórez, máximo cabecilla de la organización criminal La Agonía, quien sembraba terror en la comuna 13 de Medellín, tras varios días sin conocerse su ubicación, el Inpec ordenó su traslado a un nuevo centro de reclusión.

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El criminal, que purga una condena de 20 años de prisión por los delitos de extorsión agravada y concierto para delinquir agravado, habría estado involucrado en el escándalo de la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, razón por la que ordenaron trasladarlo a la cárcel de Girón, en Santander.

Sin embargo, en medio del proceso, por una figura conocida como “estímulo de buena conducta”, lo trasladarían a la cárcel de Palmira, pero documentos conocidos por Noticias RCN, no aparece registro de su ingreso a dicha cárcel.

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Alias Pocho trasladado de la cárcel La Picota a La Dorada

En las últimas horas, se conoció la primera decisión del Inpec frente a este escándalo. A través de un documento, ordenó el traslado de alias Pocho de la cárcel La Picota hacia La Dorada.

Dentro de las medidas de seguridad que permiten mantener orden y la disciplina desde la dirección general se ordenó el traslado del privado de la libertad Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho, que se encuentra en tránsito en el Complejo Carcelario y Penitenciario con Alta Media y Mínima Seguridad de Bogotá –COBOG- La Picota y será trasladado hacia el Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de La Dorada.

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Lo que se sabe del nuevo traslado de alias Pocho

Luego de permanecer varios días sin constancia de ingreso al centro de reclusión de Palmira, alias Pocho fue trasladado desde la cárcel La Picota a la cárcel de La Dorada, Caldas.

El Inpec confirmó que “el traslado está a cargo de los grupos especiales de instituto garantizando la seguridad del privado de la libertad en cumplimiento de las penas y las medidas de detención otorgadas por la Ley”.

Noticias RCN tuvo acceso a videos inéditos del traslado de alias Pocho al nuevo centro de reclusión. El Inpec deberá responder por el paradero de este criminal de alto perfil durante los días que se mantuvo “en espera” su traslado a la cárcel de Palmira.

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