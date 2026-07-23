Los oscuros movimientos de alias Pocho: estarían alterando los registros en el sistema del Inpec

Luego de que Noticias RCN revelara en exclusiva los movimientos entre cárceles de este hombre, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) respondió.

Los documentos indican que no coinciden los traslados reportados por la entidad. Por un lado, no está registrado el traslado a La Picota en Bogotá.

El extenso prontuario criminal de ‘Pocho’

Paulo Andrés Torres Flórez, conocido como alias Pocho, fue cabecilla de La Agonía, banda criminal que atemorizó a los habitantes en la comuna 13 de Medellín. Su prontuario comenzó hace más de 10 años.

Con el paso del tiempo, se volvió un capo en materia de asesinatos, desplazamientos forzados, venta de droga y extorsiones contra comerciantes. Si bien en 2011 estuvo recluido, años después volvió a las andanzas en las calles.

Los traslados de ‘Pocho’ están bajo la lupa

Para 2019, lo capturaron en Medellín luego de que apareciera en el cartel de los más buscados del Valle de Aburrá. Noticias RCN conoció que ‘Pocho’ tuvo que ver con la polémica parranda vallenata que hubo hace pocos meses en la cárcel de Itagüí.

Tras este hecho, lo trasladaron a la cárcel de Girón en Santander. No obstante, la polémica no culminó acá, por el hecho que se programó para el 11 de julio otro traslado a la prisión de Palmira, Valle del Cauca. Esto, como ‘estímulo de buena conducta’.

En el estado de ingreso aparecía que el traslado estaba ‘pendiente en espera’, es decir, sin efectuarse; pero altas fuentes del Inpec le confirmaron a Noticias RCN que sí se había hecho.

Después de las revelaciones, la entidad ordenó el traslado de la cárcel La Picota a La Dorada. Sin embargo, en el sistema no salía este traslado.

Este jueves 23 de julio, Noticias RCN consultó nuevamente en el sistema del Inpec y evidenció la desaparición de la resolución y registro de salida desde Girón. Solo aparecía el movimiento a La Dorada; es decir, como si el de La Picota nunca hubiera ocurrido.

También apareció suprimido el traslado inicial que había sido ordenado a Palmira. Entonces, los registros han cambiado con el paso de las horas. ¿La información se estaría alterando?