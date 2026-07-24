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Ranking de los CDT más rentables en Colombia: KOA lidera con 13,53% de rentabilidad

Con tasas que actualmente oscilan entre el 8,8% y el 13,53%, este producto financiero se posiciona como una opción atractiva para los ahorradores en el país.

Mañana Express

julio 24 de 2026
08:33 a. m.
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Los Certificados de Depósito a Término (CDT) se han consolidado como una de las alternativas más seguras y rentables para quienes buscan ahorrar sin asumir grandes riesgos.

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Con tasas que actualmente oscilan entre el 8,8% y el 13,53%, este producto financiero se posiciona como una opción atractiva en el mercado colombiano, respaldada por la Superintendencia Financiera y con garantía de Fogafín.

¿Cuáles son los CDT con mayor rentabilidad actualmente?

El ranking actual muestra a la Compañía de Financiamiento KOA en primer lugar, con una rentabilidad de 13,53%. Le sigue el Banco Pichincha, de origen ecuatoriano, con 13,5%. En tercer lugar aparece Banco Contactar con 12,98%, seguido por Banco Sudameris, respaldado por el Grupo Milinski, con 12,78%. Finalmente, el Banco de Occidente ofrece 12,73%.

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En este panorama, las tasas oscilan entre un mínimo de 8,8% y un máximo de 13,53%, lo que refleja un abanico atractivo para los ahorradores.

¿Cuáles son las ventajas de invertir en CDT?

Más allá de las cifras, los expertos destacan la seguridad de este producto financiero.

“Esto abre una ventana de oportunidad muy interesante, porque el CDT es un producto que tiene un respaldo de Fogafín, un respaldo de la Superintendencia Financiera y adicional un riesgo mínimo. Es decir, estás maximizando tu rentabilidad sin aumentar tu exposición al riesgo”, dijo a Mañana Express Ómar Casas, gerente general de MejorCDT.

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Ahorrar también es vivir

La vida no es solamente para endeudarse, también para ahorrar e invertir. Por eso, el mensaje es claro: los CDT no solo representan una herramienta de inversión segura, sino también una forma de construir estabilidad financiera en tiempos de incertidumbre.

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