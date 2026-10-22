Alias Marcos Pacífico, cabecilla del ELN, habría muerto durante un bombardeo en Cauca

El presidente Abelardo de la Espriella informó, a través de su cuenta oficial de X, que alias Marcos Pacífico, peligroso cabecilla del ELN habría muerto durante un bombardeo en zona rural de El Tambo, Cauca.

La operación también habría causado la muerte de otros ocho integrantes de esa guerrilla.

De acuerdo con la publicación, la identidad de Marcos Pacífico aún está pendiente de confirmación mediante un procedimiento de identificación. “Su identidad está pendiente de confirmación decadactilar”.

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¿Quién era alias Marcos Pacífico?

Según la información compartida por el mandatario, el hombre señalado ‘Marcos Pacífico’ ocupaba el segundo puesto de mando del Frente de Guerra Suroccidental del ELN.

Además, habría estado al frente de la estructura José María Becerra y coordinado acciones de tres frentes de esa organización armada en Cauca, Nariño y Valle del Cauca.

Su nombre también ha sido relacionado con secuestros, atentados y ataques contra integrantes de la Fuerza Pública en ciudades como Cali y Buenaventura.

Asimismo, las autoridades lo han señalado de tener participación en hechos violentos registrados durante las protestas de 2022.

Entre los hechos que se le atribuían estaban ataques contra uniformados y actividades relacionadas con el control territorial de esa guerrilla.

Por ahora, se espera que las autoridades competentes entreguen información oficial sobre los resultados del operativo y confirmen la identidad de los nueve presuntos integrantes de esa organización que habrían muerto durante la acción militar.