Cárcel para dos presuntos implicados en el atentado contra el Batallón Pichincha en Cali

Fueron enviadas a la cárcel dos personas que habrían participado en el atentado con explosivos contra las instalaciones del Batallón Pichincha en Cali.

El atentado se dio durante la mañana del viernes 24 de abril de 2026 en Cali. Un bus cargado con cilindros explosivos detonó en las inmediaciones del Batallón Pichincha. Aparte de los daños estructurales, una mujer quedó con un trauma craneoencefálico leve y lesiones en el tórax.

¿Cómo ocurrió el atentado?

Las cámaras de seguridad grabaron el momento en el que el conductor abandonó el vehículo y luego se activaron los explosivos. Este crimen fue atribuido a las disidencias de las Farc y se ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por dar con los responsables.

Las autoridades capturaron a Jorge Andrés Castañeda Díaz, conocido como alias Barbas, y a Ashley Valentina Pozo Delgado. El primero presuntamente tiene una red de milicias que opera en Cali y Jamundí, la cual además tiene nexos con la columna Ricardo Velásquez y la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

¿Qué rol habrían tenido?

Al parecer, este hombre fue quien llevó el vehículo desde el que se efectuaron las labores de reconocimiento, vigilancia y seguimiento con el fin de facilitar el desplazamiento del bus. Se cree, entonces, que aportó en el transporte de los explosivos que terminaron ocasionando el caos.

Sumado a ello, supuestamente trasladó al conductor hacia el bus y le habría ayudado a escapar después de la explosión. Con respecto a Pozo, es señalada de ser la cómplice que se movilizó en una moto por los alrededores en aras de vigilar a las autoridades.

Cabe recordar que en Cali y el resto del Valle del Cauca operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), los Shottas, Espartanos, La Oficina y La Inmaculada, entre otras bandas locales.