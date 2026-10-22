Obras de la troncal av. 68 superan el 90% de ejecución en Bogotá ¿Cuándo serán entregadas?

A corte de octubre de 2026, las obras de la troncal de la avenida carrera 68 alcanzan un 90,36 % de ejecución. Avance que el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano, destacó, debido a los retrasos que encontró la actual administración:

“Llegamos al 90 % y en pocos meses tendremos TransMilenio andando por la 68… Cuando llegamos nosotros, en enero del 2024, la obra debería haber estado alrededor del 80 %, pero lo encontramos en el 42 %, en promedio. De hecho, algunos grupos estaban por debajo del 35 %. Lo encontramos con problemas prediales, con problemas con todas las entidades, eso hizo que los cronogramas se corrieran”.

Las obras de la troncal av. 68 debían entregarse en febrero de 2026:

Las obras, que requirieron la intervención de 17,07 kilómetros, entre el barrio Venecia (sur de Bogotá) y la calle 100 (norte), iniciaron en febrero de 2021 y debían terminar cinco años más tarde, en febrero de 2026.

Sin embargo, la pandemia, la falta de material y los problemas de articulación entre entidades, generaron retrasos, que fueron atendidos. Según Molano:

“El señor alcalde, Carlos Fernando Galán, nos dio la instrucción de articularnos entre todas las entidades y destrabar todos los problemas. Así lo hicimos y hoy la buena noticia es que ya llegamos al 90 % de balance general de obra promediando los nueve grupos”.

Pendientes en lo que resta de 2026:

Una vez finalice la obra, beneficiará a ocho millones de personas. Se espera que en lo que resta de 2026, se completen los proyectos de infraestructura en los grupos “3, 4, 5, 6 y 9, así como los ramales del sector de Venecia, infraestructura clave del grupo 1”, según información publicada en la página de la Alcaldía.

Se espera, que la obra sea entregada en la segunda mitad de 2027. Hasta entonces, las autoridades se comprometieron a seguir trabajando en “disminuir los tiempos de aprobación de Planes de Manejo de Tráfico (PMT) y de las actuaciones ante las empresas de servicios públicos, así como la efectiva ejecución de las obras”.