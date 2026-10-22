¿Cómo avanza la reactivación del sector vivienda tras el terremoto del 10 de agosto?

Durante el segundo día del Congreso Colombiano de la Construcción en Cartagena, la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto emergió como eje central del debate sobre reactivación económica.

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Con aproximadamente 2.000 asistentes, el encuentro reunió a actores del sector para analizar estrategias que combinen generación de empleo, inversión y soluciones habitacionales para la población vulnerable.

Segundo día del Congreso de la Construcción

Guillermo Herrera, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), destacó el compromiso del gremio desde el primer día de la tragedia.

“Camacol, desde el primer día de la tragedia, pues ha estado muy cercano, muy involucrado en las actividades”, afirmó Herrera. Señaló que mantienen diálogo constante con el gobierno nacional para consolidar el plan de reconstrucción.

Frente al Fondo Milagro, indicó que esperan conocer detalles definitivos sobre la selección de hogares beneficiarios, proyectos y mecanismos de financiación: “Ya está todo jugado, está el plan delineado y, obviamente, ya empezarán estas horas de reconstrucción en muy poco tiempo”.

El dirigente también abordó el rol de los subsidios regionales durante la administración anterior. “Los alcaldes se dieron cuenta que se tenían que echar al hombro el tema de vivienda porque sí entendieron la importancia económica y social de la construcción”, explicó.

¿Qué pasará con las tasas de interés?

Solamente el 10 % de los hogares que ganan hasta cuatro salarios mínimos podría adquirir vivienda sin subsidios, considerando los niveles actuales de endeudamiento hipotecario.

Las tasas de interés emergieron como otro tema crítico durante el congreso. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, reconoció las dificultades del sector: “Las altas tasas de interés han sido uno de los obstáculos que han frenado la compra de vivienda”.

Sin embargo, el funcionario aclaró que las tasas de interés de largo plazo para financiar vivienda y en general para financiar inversión de largo plazo dependen muchísimo de la tasa de interés a la cual se endeuda el gobierno.

El gerente del emisor enfatizó que las políticas monetarias priorizan el control inflacionario, señalando que los intereses hipotecarios no dependen directamente de las decisiones del Banco de la República.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.