Super Astro Sol, hoy: resultado del sorteo del 22 de octubre de 2026

Antes de que aparezca el número ganador, hay una historia que comienza con una elección: cuatro cifras y un signo zodiacal.

Este 22 de octubre, los participantes del Super Astro Sol volverán a poner a prueba sus combinaciones en una nueva jornada del juego de suerte y azar que se realiza en Colombia.

Algunos habrán escogido sus números con anticipación, mientras que otros decidirán participar durante las horas previas a la extracción. Sin embargo, todas las apuestas válidamente registradas para esta fecha tendrán algo en común: dependerán de un único resultado oficial.

La expectativa terminará durante la tarde, cuando se conozca la combinación correspondiente al sorteo de este jueves.

Resultado del Super Astro Sol hoy 22 de octubre de 2026

Luego de un nuevo sorteo, los apostadores ganadores fueron los que tuvieron aciertos con la siguiente combinación:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

Este resultado quedará incorporado en el historial oficial del Super Astro, donde se registran las combinaciones de cada fecha.

Para este jueves, la extracción será independiente de las realizadas durante los días anteriores, por lo que ningún resultado previo determina cuáles serán las nuevas cifras ganadoras.

Del registro de la apuesta al resultado: así transcurre una jornada del Super Astro Sol

La participación en el Super Astro Sol comienza cuando el jugador selecciona una combinación de cuatro cifras, comprendidas entre 0000 y 9999, y la acompaña con uno o varios signos zodiacales, según las opciones permitidas por el juego.

Después de registrar la apuesta, la información queda asociada con el sorteo correspondiente.

A partir de ese momento, la combinación seleccionada no cambia por el hecho de que otras personas hayan escogido números iguales o diferentes.

Cuando llega la hora de la extracción, se determina el resultado que será utilizado para establecer las coincidencias.

Las categorías de premios contemplan aciertos con las cuatro cifras, las tres últimas o las dos últimas, siempre bajo las condiciones relacionadas con el orden numérico y el signo zodiacal.

Por esta razón, el proceso no consiste únicamente en encontrar números conocidos dentro del resultado, sino en verificar que la apuesta cumpla las reglas establecidas.

Este contenido fue creado con una inteligencia artificial y revisado por un periodista.