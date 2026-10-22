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Exigen divulgar los resultados de la autopsia de hombre que murió durante las protestas en Francia

Una segunda muerte misteriosa se registró en Paris el fin de semana.

Foto: AFP
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AFP

octubre 22 de 2026
01:03 p. m.
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“Nadie nos mantiene informados de lo que ocurre. Nadie quiere darnos información más precisa”, expuso el abogado Youri Krassoulia justo antes a exigir que la Fiscalía de París entregue “lo antes posible” la autopsia de un trabajado del espectáculo de 59 años.

El hombre que, según sus allegados carecía de afecciones cardíacas, perdió la vida en inmediaciones a la plaza de la República el pasado sábado 17 de octubre, en pleno colapso de la ciudad por las protestas.

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Otra muerte misteriosa es investigada en París:

Su muerte no es la única registrada en la capital francesa durante el fin de semana. Un segundo expediente judicial indaga la muerte de otro ciudadano de 48 años en el barrio de Les Halles durante la noche del domingo, víctima de un supuesto malestar, en plena vía pública.

En el otro caso, el del trabajador de 59 años, las autoridades señalan que las unidades de bomberos recibieron la alerta por un hombre que quedó inconsciente en el suelo.

Por la violencia y el deterioro de la seguridad en el sector, los socorristas se vieron obligados a trasladar a la víctima al centro de auxilio de Château-d'Eau para intentar reanimarlo, lugar donde finalmente se confirmó su fallecimiento.

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La petición de la familia, en medio de las investigaciones:

Aunque el cuerpo fue remitido al Instituto Médico Legal y la Fiscalía abrió una investigación para determinar “las causas de la muerte”, la falta de información ha generado desconfianza entre los integrantes de su familia.

Representantes de la pareja del fallecido confirmaron que han iniciado una recolección independiente de testimonios y material audiovisual del lugar. Entre tanto, la exigencia de Krassoulia es contundente: el Ministerio Público debe liberar el dictamen de la autopsia tan pronto como concluyan los exámenes para esclarecer con precisión el hecho.

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