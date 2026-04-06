Alias Nias: el temido sicario que tendría más de 50 homicidios en su historial y cayó en Bogotá

En un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana de Bogotá, la Fiscalía General de la Nación y la Dijín, fueron capturadas 23 personas señaladas de integrar el grupo delincuencial organizado ‘El Mesa’, responsable de homicidios, tráfico de estupefacientes, torturas y extorsión.

Entre los detenidos está Juan Esteban Gallego, alias Nias, de 30 años, identificado como jefe de sicarios de la estructura y señalado de participar en al menos 50 homicidios, según información oficial. Las capturas se realizaron mediante 15 diligencias de registro y allanamiento en Bogotá, Soacha, Tolima y Cesar.

Estructura y operación del grupo ‘El Mesa’

De acuerdo con las autoridades, esta organización criminal se originó en Bello (Antioquia) y tenía presencia en Bogotá desde 2012. Operaba principalmente en localidades como Suba, Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe.

El grupo estaba dedicado al tráfico de estupefacientes, homicidios y extorsión. Según la investigación, utilizaban taxis como fachada para transportar droga y armas desde Usme hacia Suba, donde distribuían los estupefacientes en distintos puntos.

Entre los capturados también se encuentran ‘Alejo’, coordinador principal en Bogotá; ‘Tavo’, encargado de planear homicidios; ‘Andrés’, transportador de droga y armas; y alias Franklin y ‘Edicson’, señalados como distribuidores.

Delitos investigados y resultados del operativo

Las autoridades vinculan a esta estructura con al menos seis homicidios en Bogotá, incluyendo casos en los que fueron hallados cuerpos en bolsas en la vía Cota en marzo de 2025. También se investigan hechos en Soacha y el departamento del Cesar.

Según la Dijín, la organización generaba rentas criminales cercanas a 550 millones de pesos mensuales. Durante los operativos fueron incautados celulares, armas de fuego, documentos y registros contables.

Un juez de la República impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a 21 de los capturados, mientras avanzan los procesos judiciales.