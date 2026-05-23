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¿Disturbios y hechos vandálicos recientes en Bogotá podrían ser ataques coordinados?

Las investigaciones avanzan para determinar si existe una organización detrás de los ataques recientes en la capital colombiana.

Noticias RCN

mayo 23 de 2026
07:18 p. m.
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En Bogotá, las alertas están encendidas tras los disturbios y hechos de vandalismo registrados entre el jueves y el viernes en diferentes puntos de la capital. Crecen las dudas de si detrás de los ataques contra Transmilenio y la infraestructura pública existe una estructura organizada.

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Los hechos más recientes se registraron en la calle 26 y en el corredor de la carrera séptima, donde encapuchados bloquearon vías, atacaron estaciones de Transmilenio y generaron caos en la movilidad. Las imágenes son contundentes: piedras, artefactos explosivos y encapuchados actuando de manera coordinada contra el sistema de transporte masivo.

Artefactos explosivos neutralizados en la Universidad Pedagógica

En la Universidad Pedagógica, uniformados neutralizaron el uso de artefactos con material metálico en su interior, una especie de bomba artesanal con metralla que, según denuncias, buscaba causar mayor daño a la fuerza pública y a los ciudadanos.

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"El plan de vandalismo que denunciamos hace unas semanas, que buscaba crear un nuevo estallido social es una realidad. Nos reunimos con el rector de la Pedagógica, para generar espacios de reflexión, y nos damos cuenta que aquí lo que existe son vándalos organizados que buscan desestabilizar a Bogotá", afirmó Juan David Quintero, concejal de Bogotá.

Los ataques más recientes se suman a los disturbios ocurridos días atrás en la estación Calle 76 de Transmilenio, donde encapuchados vandalizaron la infraestructura y obligaron a suspender el servicio por más de dos horas.

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Autoridades investigan posibles estructuras detrás de los ataques

La Secretaría de Seguridad publicó el cartel de los más buscados por estos hechos, mientras avanzan las investigaciones para determinar si existe una organización detrás de los ataques.

"No lo podemos permitir, Bogotá tiene que defender a Tm y a la ciudad, tiene que defender a los usuarios y ciudadanos que lo único que quieren es defender a Bogotá, todo el respaldo a las autoridades, todo el rechazo a los vándalos", agregó el concejal Quintero.

Por ahora, las autoridades mantienen el monitoreo sobre nuevas convocatorias y posibles disturbios, en una ciudad que vuelve a preguntarse si detrás de la violencia urbana hay algo más que protestas aisladas.

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