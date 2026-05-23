Defensoría alerta sobre riesgos electorales en las ZUT y Armando Novoa insiste en que "la paz es un bien superior"

Las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), que muchos comparan con zonas de despeje y que hacen parte de la política de paz del Gobierno Nacional, siguen generando debate.

RELACIONADO Defensoría advierte al presidente posibles riesgos sobre la suspensión de órdenes de captura y las ZUT

Esta noche se conocieron imágenes de cómo avanzan las obras de adecuación en el Valle del Guamuez, Putumayo, donde serían concentrados más de 100 integrantes de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano. La iniciativa ha recibido fuertes críticas de la Defensoría del Pueblo.

RELACIONADO Fiscalía no suspende órdenes de captura contra el Clan del Golfo y no garantiza seguridad jurídica en las ZUT

Gobierno defiende el proceso de transición

El jefe negociador del Gobierno, Armando Novoa, explicó que el objetivo de las ZUT es facilitar el tránsito de los integrantes de grupos armados hacia la vida civil. "Las armas y los uniformes serán dejados al momento de su ingreso a la zona a un mecanismo independiente de verificación", señaló.

Novoa rechazó los cuestionamientos de la Defensoría y los calificó como "apresurados e irresponsables", asegurando que la entidad conoce en detalle lo discutido en la mesa de negociación.

"Me parecen supremamente apresuradas e irresponsables. Apresuradas porque no ha tenido en cuenta que los avances que hemos logrado en esta mesa han sido producto de diálogos muy intensos, de negociaciones supremamente complicadas", respondió.

Defensoría advierte riesgos en contexto electoral

La defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre la falta de garantías para las víctimas y los riesgos de avanzar en estas zonas en plena época electoral. "En este momento no hay una claridad ni acuerdos mínimos sobre cómo se garantizarán los derechos de las víctimas de los hechos que han cometido estos grupos", afirmó.

RELACIONADO Se conoció una carta en la que exministra Buitrago alertó a Petro sobre Paz Total y cárceles

Además, advirtió que "El avance de las ZUT genera expectativas para los grupos en un contexto de riesgo electoral y de transición de Gobierno. Aún suponiendo que las condiciones para el desarme y la desmovilización estuvieran próximas, es virtualmente imposible que el desarme se dé antes del 7 de agosto, ¿cómo interpretan y actúan los grupos con esta expectativa en un contexto electoral?".

El Gobierno respondió que la paz no puede supeditarse al calendario político. "Los tiempos de una negociación de paz no son los tiempos electorales. La paz es un bien superior a los momentos electorales", dijo Novoa, quien también negó que la zona esté condicionada a la liberación de alias Araña y aseguró que personas con solicitud de extradición no ingresarán, además de contar con acompañamiento internacional.