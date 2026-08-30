Minuto a minuto del plan que acabó con la vida de Gustavo Aponte a las afueras de un gimnasio en Bogotá

Noticias RCN conoció el minuto a minuto del crimen que el pasado 11 de febrero acabó con la vida del empresario Gustavo Aponte, a las afueras de un gimnasio en el norte de Bogotá.

Con los videos de más de 50 cámaras de seguridad instaladas en el sector, los investigadores de la Dijín lograron reconstruir el crimen que, según información reciente del abogado de víctimas, Mario Iguarán, se trató de un “error”, en el que ‘Los Gladiadores’ habrían confundido a Aponte con su objetivo:

“Dentro de la investigación, está plenamente acreditado por prueba testimonial, documental y técnica que de lo que se trató fue de un lamentable error. Estos sujetos, miembros de una organización criminal, de una oficina de sicarios, pretendían asesinar a otro señor”.

La minuta del crimen del que siguen revelándose nuevos detalles:

Los ocho criminales que habrían participado en el crimen empezaron a prepararse sobre las 2:30 p.m. del 11 de febrero. A una barbería ubicada sobre la calle 85 con carrera séptima llegaron el presunto sicario, alias Moncayo, y el conductor de la motocicleta en la que llegaron al gimnasio, alias Tony.

Según conocieron los investigadores, tras ingresar al local, solicitaron un corte de cabello y alias Moncayo se vistió de traje, para pasar desapercibido al momento del crimen.

Camino al gimnasio, se encontraron con un vehículo modelo Spark, de color gris, en el que alias Moncayo dejó a las 3:40 p.m. una bolsa con la ropa que llevaba puesta antes de “disfrazarse” de ejecutivo. La hipótesis que manejan las autoridades es que el conductor del vehículo también forma parte de la banda.

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Una persona detenida y otras tres con orden de captura:

El plan, como es de conocimiento público, terminó con el asesinato del empresario arrocero Gustavo Aponte y su escolta, Luis Gabriel Gutiérrez Garzón.

Desde entonces, las autoridades efectuaron la captura de Leonel Enrique Llanos, alias Tony, y emitieron la orden de captura en contra de otros tres presuntos implicados.

Se espera que el lunes 31 de agosto, a las 2:00 de la tarde, la Fiscalía solicite a un juez el traslado a prisión de “Tony”, que responde por el delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas.