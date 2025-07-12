CANAL RCN
Ejecutivo de Saab rompió el silencio sobre millonario acuerdo por los Gripen: “No pagará un peso más”

Durante un evento, el director ejecutivo de la compañía en Colombia habló sobre la compra de los aviones.

Avión Gripen.
Avión Gripen. Foto: Ministerio de Defensa | Saab.

diciembre 07 de 2025
08:21 a. m.
Después de que el Gobierno cerrara la compra de 17 aviones Gripen (15 E y dos F) por 16.5 billones de pesos, han sido varios los cuestionamientos sobre el valor pagado y la elección por encima de las otras opciones.

Saab se quedó con el contrato, del que también ofertaron Estados Unidos con los F-16 y Francia con los Rafale. Sudáfrica, Tailandia y Brasil son países que también tienen aviones Gripen en sus filas.

Acuerdo cerrado por más de 16 billones de pesos

El 1 de diciembre, se llevó a cabo ExpoDefensa 2025, evento en el cual se dan a conocer las capacidades en la industria de defensa. También fue el escenario para que se aclararan las dudas en torno a la negociación.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, reiteró que el acuerdo se cerró con transparencia y rigurosidad técnica. Destacó que no solo fueron los Gripen, sino también un aporte en la transición energética, acceso al agua en La Guajira e inversión para el Hospital San Juan de Dios.

Las palabras del ejecutivo

De igual forma, estuvo presente el director ejecutivo de Saab en Colombia, Pierre Farkas. En primer lugar, precisó que el proceso comenzó en 2016, cuando el presidente era Juan Manuel Santos.

“Comprende tres gobiernos y hemos garantizado que se lleve con el más alto nivel de profesionalismo, rigurosidad y altos estándares éticos (…) En esta alianza Saab ha asegurado acordar un precio fijo. Eso quiere decir que la sociedad colombiana no pagará un peso más”, declaró.

Farkas sostuvo que el propósito de la compañía ha sido brindar lo último en tecnología, aportarle a la generación de empleo y en el desarrollo de proyectos sostenibles. En el evento estuvo el piloto Jussi ‘Miyagi’ Halmetoja, quien entregó su perspectiva manejando los Gripen.

