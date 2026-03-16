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Así se conformaron los equipos de campaña de los candidatos presidenciales: estas son sus fichas clave

Tras definirse las fórmulas vicepresidenciales, las campañas comenzaron a revelar quiénes liderarán el debate político.

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
09:12 p. m.
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Con las fórmulas vicepresidenciales ya definidas, las campañas presidenciales comenzaron a mostrar cómo estarán estructurados sus equipos políticos de cara a la contienda electoral.

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Los candidatos están organizando el resto de su cuadro de campaña, designando jefes de debate, voceros, coordinadores regionales y responsables de áreas estratégicas.

Entre los nombres anunciados aparecen exministros, congresistas y dirigentes políticos que asumirán diferentes responsabilidades dentro de las campañas.

¿Cómo se está conformando el equipo político de Paloma Valencia?

En la fórmula integrada por Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, ya se definió un grupo amplio de dirigentes que asumirán la jefatura de debate.

Entre ellos está el senador David Luna Sánchez, quien participó en la consulta y ahora se integra al equipo de campaña. También fueron anunciados el excontralor Felipe Córdoba Larrarte y el exministro Daniel Palacios Martínez, quienes el viernes pasado oficializaron su llegada a la campaña.

A este equipo también se suma el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, cercano al alcalde de Medellín Federico Gutiérrez Zuluaga.

El senador liberal Miguel Ángel Pinto Hernández tendrá a su cargo la coordinación de los sectores liberales dentro de la campaña. Por su parte, el exministro del Interior Aurelio Iragorri Valencia, quien además es primo de Paloma Valencia, también hará parte del equipo.

En el componente regional, el exgobernador Alirio Barrera Rodríguez será el encargado de la Orinoquía, mientras que el exministro Diego Molano Aponte estará a cargo de la estrategia en Bogotá.

Dentro de las designaciones también aparece el representante electo Daniel Briceño, el candidato más votado del Centro Democrático, quien asumirá el cargo de jefe nacional de volanteo.

Los demás candidatos que participaron en la consulta tendrán un rol dentro de la campaña, pero por ahora quedaron designados oficialmente como voceros.

¿Cómo está conformado el equipo político de Sergio Fajardo?

En la campaña del candidato Sergio Fajardo Valderrama, también se anunciaron nuevos nombres dentro del equipo.

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Se sumó la bióloga y académica Brigitte Baptiste, quien sería ministra de Medio Ambiente en caso de que Fajardo llegue a la Presidencia.

La jefatura de debate estará en manos de la representante y senadora electa Jennifer Pedraza Sandoval, reconocida por su trabajo de control político.

En temas de seguridad estará el exsecretario de Seguridad de Bogotá Hugo Acero Velásquez, mientras que Andrés Vecino se encargará del frente de salud.

Para el área económica fue designado el expresidente del Banco de la República, Juan José Echavarría.

Además, la campaña tendrá como gerente a Federico Restrepo, exgerente de Empresas Públicas de Medellín, quien venía participando en la lista del Nuevo Liberalismo, junto con sectores de Dignidad y Compromiso.

¿Cómo estará conformado el equipo político de Abelardo de la Espriella?

En la campaña del candidato Abelardo de la Espriella, los jefes de debate serán el senador liberal Mauricio Gómez Amín y el senador electo Enrique Gómez Martínez, quien además es líder del movimiento Salvación Nacional.

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¿Cómo estará conformado el equipo político de Iván Cepeda?

Por su parte, en la campaña del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, ya se había anunciado que los jefes de debate serán los senadores María José Pizarro Rodríguez y Alexander López Maya.

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