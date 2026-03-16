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Defensoría hace un llamado a que se llegue a un acuerdo con los indígenas en Medellín

Las comunidades exigen que se cumplan los acuerdos de hace un par de años.

Noticias RCN

marzo 16 de 2026
09:14 p. m.
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A primera hora de este lunes 16 de marzo, indígenas llegaron a las instalaciones del centro administrativo La Alpujarra en Medellín para protestar. Han exigido que se cumplan con los acuerdos de 2024 por parte de la Gobernación de Antioquia y el Gobierno.

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Una de las propuestas de la administración local fue trasladar el bloqueo al coliseo, pero no fue aceptada por la minga. La protesta ha sido acompañada por autoridades locales y la Policía.

¿Por qué protestan los indígenas?

Se estima que por causa de los bloqueos, ha habido grandes pérdidas en cuanto a los trámites. Con respecto a los acuerdos, las comunidades consideran que ha habido fallos en varios puntos, principalmente en la seguridad, atención a los menores, garantías para los líderes o educación, entre otros.

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La Defensoría se pronunció e hizo un llamado a que se establezca un diálogo. Por un lado, recordó que la protesta es un derecho amparado en la Constitución, por lo que no hay cabida de estigmatizaciones o conceptos que la asocien con conceptos de corte discriminatorio.

¿Qué recomienda la Defensoría?

De igual forma, les pidió a las comunidades a que vayan de la mano con el diálogo bajo la motivación de encontrar acuerdos y soluciones. Además, la entidad recordó que acompañará a los indígenas de los resguardos Jaikerazabi, Chontadural Cañero, Coribi Bedado y Río Alto San Juan; y a los pueblos Senú y Eyabida.

“Asimismo, insta a las comunidades participantes a canalizar sus reclamos y propuestas a través del diálogo, con el propósito de avanzar en la búsqueda de acuerdos y soluciones por los derechos colectivos, el territorio y la vida de los pueblos ancestrales de Antioquia”, declaró.

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