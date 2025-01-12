SAAB asegura que contrato de aviones Gripen para Colombia se hizo de forma "transparente" y "sin intermediarios"

A través de un comunicado, la empresa sueca SAAB se pronunció sobre el contrato firmado con Colombia para la compra de 17 aviones Gripen que llegarían a reforzar la flota de las Fuerzas Militares.

El millonario convenio ha estado bajo la lupa debido al alto costo que representa para el Estado e, incluso, la Contraloría ha fijado una reunión con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, para conocer en profundidad los protocolos establecidos dentro del proceso de contratación.

En su comunicado, SAAB aseguró que el proceso ha sido "transparente y ético" y que no se presentó ningún tipo de participación de terceros o intermediaros en el proceso para contratar Colombia.

"Toda la negociación y adquisición se llevó a cabo con representantes oficiales de la empresa y con la contraparte oficialmente designada por Colombia, con el acompañamiento del gobierno de Suecia y sus estándares de transparencia", agregó la compañía.

¿Qué incluye el contrato de Colombia con SAAB?

Respecto a la oferta, SAAB indicó que no se puede comparar la de Colombia con la hecha a otros países, pues los requisitos en cada caso son distintos y es la primera vez que el gobierno colombiano adquiere una flota de este tipo nueva.

Finalmente, la compañía insistió en que los contratos pueden varias según los compromisos en sistemas de entrenamiento, repuestos, logística, simuladores, entre otras características; y afirmó que el compromiso con Colombia incluye "un paquete de cooperación industrial y transferencia tecnológica, diseñado para promover el crecimiento económico, la creación de trabajo y el desarrollo de sectores estratégicos para el país".

De acuerdo con la información de SAAB, el trato firmado incluye la adquisición de 17 aeronaves Gripen (15 monopaza y dos biplaza), soporte logístico integral, componentes, repuestos y sistemas de simulación y entrenamiento.

Además, habla sobre la instalación de una planta de producción de paneles solares en el Caribe, mejoras para el sector salud y el suministro de agua potable en La Guajira a través de plantas desalinizadoras.

El pago se hará durante siete años

Cabe recordar que el pago del contrato no se hará de forma inmediata, sino mediante un esquema financiero que distribuye los pagos por siete años, que es el mismo tiempo en el que se irán entregando los aviones.

De acuerdo con el cronograma, las primeras aeronaves llegarían al país en 2028, y se completaría la venta en 2032.

RELACIONADO Presidente Petro rompe el silencio sobre cuestionamientos acerca de la compra de aviones Gripen

El Ministerio de Defensa anunció semanas atrás que el contrato con SAAB se cerró en 3.135 millones de euros, un poco más de 13 billones de pesos colombianos.

La polémica sobre la compra de las aeronaves se debe a que Colombia había recibido otras ofertas para reemplazar su veterana flota de los israelíes Kfir.

Estados Unidos había ofrecido aviones F-16, mientras que Francia había peleado con contrato con una flota de aviones Rafale.