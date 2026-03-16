Iván Cepeda salió a defenderse tras asegurar que Antioquia fue "cuna de parapolítica y narcoeconomía": esto dijo

Una fuerte polémica política se desató tras unas declaraciones del candidato presidencial Iván Cepeda Castro, quien durante un discurso en Medellín afirmó que Antioquia se convirtió en “cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado”.

Las palabras del dirigente provocaron molestia y cuestionamientos desde distintos sectores, especialmente entre antioqueños que rechazaron la afirmación hecha en el centro de la ciudad.

El pronunciamiento se dio durante un acto público realizado el 12 de febrero en el Parque Berrío.

¿Qué fue lo que dijo Iván Cepeda sobre Antioquia que desató polémica?

Durante su intervención, Cepeda hizo referencia al defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo, quien en su momento habló sobre el impacto de la violencia en Antioquia.

En medio del discurso, el candidato expresó:

El gran defensor de derechos humanos Jesús María Valle afirmó que el meridiano de la violencia pasaba por Antioquia. Como todo lo que decía y hacía este gran defensor de derechos humanos, su frase no era una metáfora exagerada, por el contrario, fue una denuncia oportuna y precisa. En palabras sintéticas, Antioquia se convirtió en cuna de la parapolítica, de la narcoeconomía y del terrorismo de Estado.

La frase no pasó desapercibida y rápidamente generó críticas y cuestionamientos en diferentes sectores que consideraron polémica la afirmación sobre el departamento.

Iván Cepeda salió a defenderse tras asegurar que Antioquia fue "cuna de parapolítica y narcoeconomía"

Ante la ola de reacciones, el candidato presidencial del Pacto Histórico salió a responder a los señalamientos y aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto.

En su defensa, Cepeda afirmó:

Lo único que pido es que mis opiniones, mis discursos, mis afirmaciones sean recogidas de una manera veraz. Yo fui muy claro en señalar en el Parque Berrío en Medellín el 12 de febrero que tengo una profunda admiración por el pueblo antioqueño. Lo que recogieron fue un pasaje de mi discurso en el cual hice alusión a un hecho que no se puede desconocer y es que efectivamente, hay que decirlo, en Antioquia la parapolítica tuvo asiento y se desarrolló lamentablemente y para tristeza y desgracia de Antioquia y del país.

El candidato insistió en que su intervención hacía referencia a hechos históricos relacionados con la presencia de la parapolítica en la región y no a una descalificación del pueblo antioqueño.

A pesar de su explicación, las declaraciones siguen generando debate político y reacciones encontradas, especialmente porque se producen en medio del escenario previo a la contienda presidencial.