Contraloría solicita información detallada al Ministerio de Defensa sobre compra de 17 aviones Gripen por 16.5 billones

La Contraloría General de la Nación anunció que podría emitir una función de advertencia sobre el contrato para la adquisición de 17 aviones de combate Gripen, de origen sueco, por un valor de 16.5 billones de pesos.

Tras una mesa técnica con funcionarios del Ministerio de Defensa, el ente de control determinó solicitar información detallada sobre las condiciones y justificaciones de esta millonaria contratación.

El contralor general Carlos Hernán Rodríguez calificó la adquisición como "oportuna", pero solicitó al ministro de Defensa, Iván Velásquez, responder por escrito un cuestionario específico.

El contralor preguntó cuáles fueron las ponderaciones y la matriz de comparación frente a lo ofertado por otros países. Además, requirió información sobre el estudio operacional que justificó la selección de estos aviones frente a otras opciones disponibles en el mercado internacional.

Defensa deberá justificar criterios técnicos y costos de operación de los aviones Gripen

Entre los puntos críticos que deberá aclarar el Ministerio de Defensa se encuentra la entrega de copia de los análisis utilizados para definir el precio de los aviones Gripen. La Contraloría solicita conocer los criterios técnicos relacionados con potencia, alcance y validación en combate que sustentaron la decisión. Adicionalmente, el ente de control pidió información sobre el valor por hora operacional de estas aeronaves, dato fundamental para evaluar los costos de mantenimiento a largo plazo.

El ministro Pedro Sánchez aseguró que entregará al contralor la información solicitada, incluso aquella que había sido catalogada como reservada por seguridad nacional.

"La parte, digamos, operativa también hubo pilotos, hubo suboficiales de mantenimiento", explicó el contralor al referirse al valor total del contrato, que incluye no solo las aeronaves sino también capacitación y aspectos logísticos.

La polémica alrededor de este contrato se avivó en las últimas semanas tras conocerse que la primera dama reside en Suecia, país de origen de los aviones Gripen, lo que generó múltiples cuestionamientos y teorías en la opinión pública. Sin embargo, tanto la Contraloría como la Procuraduría mantienen su atención en los aspectos técnicos, financieros y procedimentales de la contratación.

Contraloría elaboró cuestionario que tendrá que responder el Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa está obligado a responder el cuestionario presentado por la Contraloría, información que, según se ha señalado, los colombianos tienen derecho a conocer.

La entrega de estos documentos permitirá al ente de control determinar si existen irregularidades en el proceso de selección y contratación, o si, por el contrario, se cumplieron todos los requisitos legales y técnicos para una adquisición de esta magnitud en el sector defensa.