Alto funcionario de EE. UU. envió advertencia a quienes amenacen a cualquier candidato presidencial en Colombia

En audiencia ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de los EE. UU., Michael Kozak, se refirió a las amenazas que habrían estado recibiendo candidatos a la presidencia en Colombia.

Aunque la audiencia fue bautizada "América Latina después de la caída de Maduro" y las preguntas, en su mayoría, iban dirigidas a la política de los Estados Unidos en Cuba y Venezuela, la congresista María Elvira Salazar lo invitó a hablar sobre Colombia y la situación de violencia política en el país, a seis semanas de las elecciones presidenciales.

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¿Qué dijo Kozak sobre las amenazas a candidatos en Colombia?

Durante su intervención, Salazar recordó las amenazas que los candidatos Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella denunciaron en abril de 2026 y Kozak dijo estar al tanto y seguir de cerca el desarrollo de la contienda electoral, desde el magnicidio del precandidato Miguel Uribe Turbay:

"Quienes piensen en hacerles daño enfrentarán una terrible represalia, si siquiera lo intentan. Nuestro objetivo es que nadie se acerque lo suficiente como para intentarlo. Nos preocupan seriamente esas amenazas. Después de que vimos el asesinato del senador Uribe, hemos hablado con las autoridades colombianas, en particular con la Policía Nacional de Colombia, que ha reforzado la seguridad”.

Estados Unidos ha estado trabajando de la mano con las autoridades colombianas:

Para garantizar la seguridad de los candidatos y el desarrollo de unas elecciones seguras y trasparentes, Kozak dijo que Estados Unidos ha estado trabajando de la mano con las autoridades colombianas, sobre todo con su Policía:

“Hemos trabajado con ellos durante años en, ya saben, cómo organizar un dispositivo de protección y ese tipo de cosas. Así que estamos cooperando con las autoridades para proteger a todos los candidatos contra cualquier tipo de amenaza. Pero es muy preocupante. Colombia ha tenido suficientes años de violencia política, ellos no necesitan volver a eso."

El mismo día, en una reunión de la que participaron representantes de la UNP, la Registraduría, la Defensoría, las Fuerzas Militares, la Policía y el Ministerio del Interior, el procurador general de Colombia, Gregorio Eljach, dijo que no hay riesgo en elecciones, pero las autoridades deben seguir trabajando en blindarlas del crimen.