¿Quiénes serán los artistas a cargo de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026?

A escasos días de que empiece la fiesta futbolera más grande del mundo ya son varios los artistas que se están preparando para las respectivas inauguraciones que se podrán disfrutar en México, Canadá y Estados Unidos.

Por esto, dicha fiesta del fútbol no solo traerá a las canchas a los mejores deportistas, sino que también contará con la participación de artistas de talla mundial dentro de los que se ha exaltado la presencia del talento latino.

Artistas en la inauguración del Mundial 2026

El próximo jueves 11 de junio se dará inicio oficialmente a la Copa del Mundo 2026, considerado como uno los eventos deportivos más grandes de la historia al contar con tres sedes.

La inauguración se llevará a cabo en Ciudad de México y contará con la participación de J Balvin, Alejandro Fernández, Belinda, Maná, Danny Ocean y Los Ángeles Azules. Dicha presentación se podrá disfrutar previo al primer encuentro deportivo entre la selección de México y Sudáfrica.

Seguido de este evento, el viernes 12 de junio Canadá celebrará su propia inauguración en el Toronto Stadium previo al encuentro entre Bosnia y Herzegovina. Su inauguración estará a cargo de Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé, Jessie Reyez, Elyanna, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince.

Pero la fiesta continúa el mismo viernes 12 de junio ya que en Estados Unidos también se llevará a cabo la tercera inauguración del evento deportivo. Esta se realizará en el Estadio Los Ángeles y correrá por cuenta de Anitta, Future, Katy Perry, Lisa, Rema y Tyla.

¿A qué hora se verá la inauguración del Mundial 2026 en Colombia?

La ceremonia inaugural de la Copa del Mundo será el próximo jueves 11 de junio en el Estadio Coloso de Santa Úrsula, antes conocido como Estadio Azteca. La transmisión oficial dará inicio a las 11:30 del Centro de México y la hora en la que se podrá disfrutar en Colombia será a las 12:30 p.m.