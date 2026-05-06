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Bebé en delicado estado ha sido rechazado en 43 hospitales: Nueva EPS lo trasladará a Bogotá

La Nueva EPS confirmó el traslado en un avión medicalizado después de múltiples denuncias por falta de atención especializada.

Noticias RCN

junio 05 de 2026
06:58 p. m.
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Un bebé de apenas seis meses, paciente de la Nueva EPS, diagnosticado con apnea del sueño, será trasladado a un hospital en Bogotá en las próximas horas tras haber sido rechazado en 43 centros médicos.

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El menor, quien padece esta condición desde su nacimiento, no recibe el oxígeno necesario y corre riesgo de muerte mientras duerme.

La madre del menor denunció que en múltiples ocasiones ha solicitado esos exámenes y ese equipo y la Nueva EPS no ha respondido.

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El grave cuadro de bebé rechazado en 43 hospitales

La situación se agravó cuando el bebé fue ingresado a la unidad de cuidados intensivos tras presentar un episodio de cianosis. Aura Molina, madre del niño habló de la delicada condición de su hijo:

Le tocó a la Clínica General del Norte hacer lo que podía y trasladarlo hacia la UCI, en donde solamente tuvo un monitor de oxígeno.

Agregó que tras realizarle una placa de tórax fue trasladado a piso regular donde "no tiene un monitor permanente. En piso simplemente van las enfermeras cada 4 horas con un oxímetro convencional a medir la saturación".

La Nueva EPS confirmó en un comunicado que el niño "ha sido presentado a más de 43 hospitales a nivel nacional y no ha sido admitido".

Entre los centros médicos que rechazaron el caso figuran Porto Azul, Clínica Reina Catalina, Hospital Napoleón Pareja en Cartagena, Clínica San Rafael en Pereira, Hospital Infantil Cruz Roja en Manizales, San Vicente Fundación en Medellín, Pablo Tobón, Valle de Lili en Cali, Cardio Infantil, San José Infantil, San Ignacio y Shaio en Bogotá.

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La Nueva EPS trasladará al bebé a Bogotá

La Nueva EPS informó que ya se había conseguido un hospital en Bogotá y el niño va a ser trasladado en las próximas horas en un avión medicalizado. La entidad aseguró que se está cumpliendo con el tratamiento de este menor.

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