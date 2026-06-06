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Gestor de paz de Comuneros del Sur se fugó tras rescate armado durante traslado médico en Pasto

Es señalado por delitos como homicidio, secuestro y desplazamiento forzado.

Preso fugado en Pasto
Foto: Noticias RCN

Noticias RCN

junio 06 de 2026
07:53 a. m.
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Las autoridades adelantan un operativo para recapturar a Luis Alberto Villota Rodríguez, integrante de Comuneros del Sur y señalado como gestor de paz dentro de los acercamientos con el Gobierno nacional, luego de protagonizar una fuga durante un traslado médico en la ciudad de Pasto.

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De acuerdo con la información preliminar, el hecho ocurrió cuando el privado de la libertad era atendido en un centro asistencial tras ser remitido por una urgencia médica. Allí, un grupo armado habría intervenido para facilitar su escape.

¿Cómo logró fugarse el señalado cabecilla de Comuneros del Sur en Pasto?

Según el reporte conocido, Luis Alberto Villota Rodríguez se encontraba bajo custodia del Inpec cuando fue trasladado a la Clínica Fátima de Pasto para recibir atención médica.

Durante la remisión, un comando armado irrumpió en el lugar y ejecutó una operación para rescatar al detenido. En medio de la acción, los atacantes lograron evadir los esquemas de seguridad y facilitar la huida del procesado.

Tras conocerse la fuga, se activó un plan de búsqueda con apoyo de la Policía Nacional para intentar ubicar al hombre y devolverlo a custodia de las autoridades.

¿Quién es el hombre que se fugó durante una atención médica en Pasto?

Villota Rodríguez figuraba como privado de la libertad y enfrenta un proceso judicial por varios delitos de alto impacto.

De acuerdo con la información oficial, está sindicado por rebelión, tortura en persona protegida, desplazamiento forzado, secuestro simple y homicidio en persona protegida.

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Además, las autoridades señalaron que hacía parte de la mesa de paz con la estructura conocida como Comuneros del Sur y que tendría la condición de gestor de paz dentro de ese proceso.

¿Qué pasó durante el rescate del privado de la libertad?

Durante la acción armada resultó lesionado el dragoneante Jhon Bolaños Portillo, quien integraba el esquema de custodia del detenido.

Según el reporte, los responsables del rescate también le quitaron su arma de dotación, una pistola Jericho que quedó en poder de los atacantes tras la fuga.

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La situación obligó a desplegar operativos de reacción inmediata para tratar de ubicar tanto al fugado como a los integrantes del grupo que participó en el rescate.

Por ahora, las autoridades mantienen la búsqueda de Luis Alberto Villota Rodríguez en Pasto y otras zonas del departamento de Nariño, mientras avanzan las investigaciones para establecer cómo se planeó el operativo de fuga y cuántas personas participaron.

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