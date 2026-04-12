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Gobierno reforzará seguridad de Paloma Valencia tras denuncias de amenazas y vandalismo

La candidata presidencial rechazó las amenazas de muerte en su contra que han circulado en redes sociales y la vandalización de su sede en Bucaramanga.

Noticias RCN

abril 12 de 2026
01:29 p. m.
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La candidata presidencial Paloma Valencia denunció recientemente que su sede de campaña en Bucaramanga fue vandalizada. A esto se suman supuestas amenazas de muerte en su contra, que se han difundido a través de redes sociales.

Valencia condenó "de manera enérgica y categórica la circulación de amenazas de muerte en su contra a través de redes sociales, así como los actos vandálicos perpetrados contra una sede política del Centro Democrático en Bucaramanga", según informó mediante un comunicado oficial.

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La candidata también rechazó cualquier forma de violencia política, intimidación o persecución.

En su pronunciamiento, Valencia advirtió que "estos hechos evidencian un deterioro preocupante del ambiente democrático en el país". Además, hizo un llamado a no normalizar estos actos en un contexto nacional marcado por la violencia política, recordando que hace apenas un año Colombia vivió el asesinato de un candidato presidencial.

Gobierno reforzará la seguridad de Paloma Valencia

El ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó a través de su cuenta de X las presuntas amenazas de muerte conocidas recientemente en contra de la senadora y candidata a la presidencia, Paloma Valencia, así como la vandalización de su sede política en la capital de Santander.

Asimismo, el jefe de la cartera aseguró que el gobierno se encargará de brindar todas las garantías de seguridad a los candidatos, especialmente si estos representan a la oposición.

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Benedetti añadió que las autoridades ya avanzan en las investigaciones para esclarecer los hechos.

Procuraduría pide respeto por la democracia

Por su parte, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, también se pronunció sobre los acontecimientos, condenando “las amenazas en contra de la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia y los hechos de hostigamiento a la sede del Centro Democrático en Bucaramanga".

Eljach reiteró "la importancia de garantizar la seguridad de los actores políticos y el respeto por el ejercicio democrático".

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Las autoridades no han reportado detenciones relacionadas con ninguno de los dos incidentes hasta el momento.

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