VIDEO | Dos policías fueron asesinados en confuso intercambio de disparos durante operativo en Medellín

Un hecho de violencia se registró la noche del viernes 5 de junio en Medellín, cuando dos integrantes de la Policía Nacional perdieron la vida en medio de un procedimiento relacionado con una camioneta que había sido reportada como robada.

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El caso ocurrió en el barrio Lorena, en la comuna de Laureles, donde unidades de la SIJIN adelantaban labores de verificación sobre un vehículo abandonado.

Dos policías murieron tras recibir varios disparos en Medellín: ¿qué pasó?

Según la información preliminar, todo comenzó luego de que una llamada a la línea de emergencias 123 alertara sobre disparos y una persona herida en la carrera 80A con calle 41, en el barrio Lorena.

Cuando las patrullas llegaron al lugar encontraron a una mujer lesionada por arma de fuego tendida en el suelo. La víctima se identificó como integrante de la Policía Nacional y fue trasladada de urgencia a la Policlínica de Medellín, donde los médicos confirmaron que llegó sin signos vitales.

Minutos después también ingresó a ese centro asistencial otro uniformado, quien presentaba varias heridas de bala en la cabeza. Aunque fue sometido a maniobras de reanimación, falleció debido a la gravedad de las lesiones.

¿Qué hacían los policías en el lugar?

Las primeras indagaciones permitieron establecer que los dos funcionarios pertenecían al Grupo de Automotores de la SIJIN Metropolitana y realizaban la inspección de una camioneta Toyota TXL blanca que figuraba como hurtada.

Mientras adelantaban el registro del vehículo, al lugar llegaron tres hombres. Entre ellos se encontraba un integrante activo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, adscrito al Grupo de Protección a Personas e Instalaciones, quien se encontraba fuera de servicio.

De acuerdo con las versiones recopiladas por los investigadores, este uniformado acompañaba al propietario del vehículo, quien presuntamente había logrado ubicar la camioneta mediante un sistema de rastreo GPS.

Por razones que aún son materia de investigación, se produjo un intercambio de disparos que terminó con la muerte de los dos agentes de la SIJIN.

¿Qué revelaron las cámaras de seguridad?

Dentro de las acciones investigativas, las autoridades revisaron grabaciones de cámaras de vigilancia instaladas en el sector.

Según el reporte oficial, las imágenes muestran a uno de los involucrados corriendo mientras accionaba un arma de fuego contra la funcionaria policial.

Este material audiovisual fue clave para la rápida reacción de las autoridades y permitió avanzar en la identificación y captura de los presuntos responsables.

¿Quiénes eran los policías fallecidos en Medellín?

Una de las víctimas fue la subintendente Yuly Milena Giraldo Morales, de 38 años, quien llevaba 11 años de servicio en la institución y estaba adscrita al Grupo de Automotores de la SIJIN Metropolitana.

La uniformada sufrió heridas de bala en el pecho y en una de sus piernas.

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La segunda víctima fue el patrullero John Alexander Zapata Vásquez, de 26 años, quien acumulaba cinco años de trayectoria en la Policía Nacional y también hacía parte del Grupo de Automotores de la SIJIN.

El joven uniformado recibió impactos de bala en la cabeza y falleció pese a los esfuerzos médicos por salvarle la vida.

¿Quiénes serían los responsables de disparar contra dos policías en Medellín?

Tras los hechos fueron capturadas tres personas.

Entre ellas se encuentra un integrante activo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá identificado como Jhon Alexander López Villada, adscrito al Grupo de Protección a Personas e Instalaciones.

También fueron detenidos Cipriano Alonso Carrasquilla Parra, de 41 años, y Óscar Manuel Villegas García, de 36 años.

Los tres quedaron a disposición de las autoridades competentes mientras avanza la investigación que busca esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades penales correspondientes.