Hombre sobrevivió seis días atrapado en la "zona de la muerte" del Everest: este fue su testimonio

La historia de Dawa Sherpa ha dado la vuelta al mundo y ha sido catalogada por expertos y montañistas como un auténtico milagro de supervivencia.

El guía nepalí de 57 años desapareció el pasado 30 de mayo durante una expedición en el monte Everest y permaneció seis días atrapado en una de las zonas más peligrosas del planeta.

Tras ser hallado con vida, el hombre relató cómo enfrentó temperaturas bajo cero, la falta de oxígeno y una grave deshidratación mientras intentaba regresar por sus propios medios al campo base.

¿Por qué se perdió tratando de escalar el Everest?

Según contó el propio Dawa Sherpa desde una cama de hospital, el problema comenzó cuando el oxígeno suplementario empezó a agotarse durante el descenso.

El experimentado guía explicó que, a medida que disminuían sus fuerzas y el suministro de oxígeno, quedó rezagado del resto del grupo.

Pensé que iba a morir así. No me perdí. A medida que se agotaba el oxígeno, me quedé atrás. Después de que se acabó el oxígeno, no podía caminar.

La situación ocurrió en las laderas superiores del Everest, cerca de la conocida “zona de la muerte”, un sector ubicado a más de 8.000 metros de altura donde la cantidad de oxígeno es insuficiente para que el cuerpo humano funcione normalmente.

¿De qué manera logró sobrevivir durante seis días?

Sin acceso a alimentos suficientes ni agua potable, Dawa Sherpa tuvo que recurrir a medidas extremas para mantenerse con vida.

Durante los primeros dos días no consumió ningún alimento. Después comenzó a masticar hielo para intentar hidratarse.

No comí nada durante los primeros dos días. Luego comencé a masticar hielo. Me dolían los dientes. Masticaba el hielo con fuerza.

Además, utilizó algunos chocolates y bocadillos que aún conservaba en los bolsillos de su ropa. Para poder ingerirlos, los humedecía con agua obtenida del hielo derretido.

¿Cómo rescataron al hombre que permaneció seis días perdido en el Everest?

Durante varios días, Dawa Sherpa avanzó lentamente hacia el campo base, caminando cuando podía y arrastrándose cuando el agotamiento le impedía mantenerse de pie.

Finalmente, el 4 de junio fue encontrado cuando intentaba llegar al campamento principal. Su estado era crítico.

Posteriormente fue trasladado en helicóptero hasta Katmandú, donde recibió atención médica por congelación, deshidratación severa y una fractura de fémur.

Su hija, Mendo Lhamu Sherpa, confirmó que su padre logró superar la emergencia y continúa recuperándose.

¿Qué tan peligrosa fue la temporada de ascenso en el Everest?

La historia de Dawa Sherpa ocurrió durante una de las temporadas más concurridas en la historia reciente del Everest.

De acuerdo con cifras preliminares de Nepal, más de mil montañistas alcanzaron la cumbre este año, convirtiéndose en una de las temporadas con mayor afluencia registrada.

Sin embargo, también estuvo marcada por tragedias. Al menos cinco personas murieron durante la temporada de ascenso, entre ellas dos ciudadanos indios y tres nepalíes.