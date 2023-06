Expresidente Álvaro Uribe: “Falsos positivos cometidos durante mi Gobierno mancharon seguridad democrática”

Luego de la audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de este martes en Dabeiba, donde se conocieron horrorosos crímenes contra civiles -los denominados “falsos positivos”-, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a dichas ejecuciones extrajudiciales, que ocurrieron durante su Gobierno.

“Duele y mortifica que hubieran negado falsos positivos, les creímos, y ahora los aceptan; incluso la Fundación de Herbin Hoyos, qepd, defendió un caso de Dabeiba, anterior a mi Gbno. Y apoyamos esa defensa”, dijo Uribe en su cuenta de Twitter.

El exsenador también expresó: “Los cometidos durante mi Gbno mancharon la Seguridad Democrática que bastante sirvió al país. Cualquiera de estos delitos es grave sin que importe el número ni los casos de falsas acusaciones. Mi afectación es mayor por mi inmenso cariño a los soldados y policías de Colombia”.

Algunos de los estremecedores relatos en Dabeiba

El coronel retirado Efraín Enrique Prada manifestó “Nosotros no éramos quiénes para quitarles la vida a esas personas. Me hago responsable por omisión y por acción. Es muy duro estar frente a las personas a las que les causamos tanto dolor; a las que les quitamos a sus hijos que ya no pueden ver a sus padres ni que estos puedan compartir una navidad, un día de la madre o los cumpleaños. Fueron víctimas ingenuas porque los engañamos. No me cansaré el resto de mi vida de pedirles perdón”.

“El señor coronel Amor, que era el comandante de la brigada móvil. El señor coronel Dumar, quien siendo el oficial B3, el que maneja todas las operaciones de la brigada, me presionó a aceptar los planeamientos que él hacía porque yo tenía un proceso en reclutamiento”, aseguró.

Por su parte, otro declarante afirmó: “La orden era acabar a la guerrilla costara lo que costara, al punto de que en la zona rural el que vistiera de negro o de blanco y negro era guerrillero y tenía que morirse porque no nos contaban capturas. La orden era extinguirlos, erradicarlos, asesinarlos”.

“Me convertí en un asesino y quiero aclarar que el señor Edison Alexander Lezcano Hurtado nunca fue un guerrillero. Han pasado más de dos décadas y ha sido imposible borrar de mi mente hechos que me han quitado el sueño”, concluyó.