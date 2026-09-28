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Video| Indignación en redes sociales por uso de ambulancia como taxi en el aeropuerto El Dorado

El infractor, además, podría enfrentar severas multas por no tener los registros correspondientes para circular por la ciudad prestando el servicio de abulancia.

Ambulancia usada como taxi en Bogotá.
Foto: @ABarriosBernal en X

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
11:24 a. m.
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Un video que está circulando en redes sociales y que muestra cómo una ambulancia, aparentemente, es utilizada como taxi en el Aeropuerto El Dorado, ha despertado la indignación de usuarios que piden urgentemente una investigación para dar con los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

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Las imágenes fueron compartidas por la cuenta de X @ABarriosBernal, mencionando a las secretarías de salud y movilidad, respectivamente, que serían las principales encargadas de hacer un seguimiento del caso.

Ambulancia usada como taxi en el aeropuerto El Dorado

En el video, grabado desde el interior de un automóvil que se encuentra atrás de la ambulancia, se observa cómo un hombre está descargando bolsas y maletas en compañía de otras dos personas en la parte superior del aeropuerto y, aunque en una parte de la grabación se evidencia que el encargado de bajar las maletas se da cuenta de que está siendo grabado, continúa haciéndolo sin reparos.

Como respuesta a la publicación, la Secretaría Distrital de Salud informó que, una vez revisadas las bases de datos, la ambulancia no se encontraba con ningún tipo de habilitación en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud; además, añadieron que dichas placas no aparecen en el registro del Sistema de Información de Emergencias ni se encuentra vinculada en el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias.

Según lo anterior, usuarios manifestaron la necesidad de reportar a la Policía Nacional sobre este caso porque, además de infringir con ciertas reglas de tránsito, también estaría incurriendo en otras faltas al no tener ningún tipo de registro que sustente su circulación por las calles.

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Posibles sanciones por transitar sin autorización o registro

Al tratarse de un 'vehículo pirata', el dueño o encargado de la ambulancia podría enfrentar desde multas económicas hasta sanciones penales, además del sellamiento total del vehículo y la inmovilización por parte de la Policía de Tránsito.

De igual forma, después de hacer las investigaciones, podría detectarse falsedad en documentos en caso de haber alterado registros o logos oficiales para hacerlos pasar como propios mientras circulaban por la ciudad.

Se espera una respuesta por parte de las autoridades de tránsito y movilidad para saber los pasos a seguir en este caso y saber si los responsables van a enfrentar cargos por los presuntos delitos cometidos.

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