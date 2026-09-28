Grave incendio en clínica de Barranquilla provocó la evacuación de 256 personas

Un incendio ocurrido en la Clínica Santa Mónica de Barranquilla generó la evacuación de emergencia de 256 personas, entre pacientes, trabajadores y visitantes, según informaron las autoridades locales.

Incendio en clínica de Barranquilla provocó evacuación masiva

El siniestro, que se registró a las 6:42 de la mañana de este domingo 28 de septiembre, movilizó a siete máquinas de bomberos y 45 uniformados que trabajaron contra reloj para controlar las llamas.

El fuego se originó en el segundo piso de la institución médica, específicamente en uno de los salones.

"Vamos a esperar ahora la investigación, revisar cámaras, a ver qué fue lo que pasó. Pero generó bastante humo, bastante humo", aseguró Edwin Pacheco, comandante de Bomberos de Barranquilla.

Según el reporte del comandante, a pesar de la magnitud del incidente, no se reportaron personas lesionadas durante la evacuación.

Entre los 95 pacientes que debieron ser desalojados del centro asistencial, se encontraban 20 personas que permanecían en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Estos pacientes fueron trasladados de manera inmediata a otros centros asistenciales de la ciudad para garantizar la continuidad de su atención médica especializada.

Testigos del incidente relataron los momentos de tensión que se vivieron durante la emergencia.

“El hospital se comenzó a prender, los enfermeros y los doctores hicieron lo 100% posible de sacar todos los enfermos. Los policías, las personas que iban pasando del común, todos tratamos de ayudarlos, porque la verdad eso fue un momento de susto para todo el mundo", describió uno de los presentes.

Cuatro clínicas del sector colaboraron en la recepción de los pacientes evacuados, demostrando la coordinación entre las instituciones de salud ante la emergencia.

La respuesta interinstitucional permitió que todos los pacientes recibieran atención sin interrupciones significativas.

Las autoridades indicaron que, tras la emergencia, la Clínica Santa Mónica no podrá continuar su funcionamiento mientras se realizan labores de ventilación, revisión y descontaminación de las instalaciones afectadas por el humo.

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Autoridades investigarán incendio en clínica de Barranquilla

El personal médico y administrativo trabaja para determinar cuándo podrá retomarse la actividad normal del centro.

También se conoció que ya iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del incendio. Se espera que la revisión de las cámaras de seguridad y el análisis técnico de los organismos de control proporcionen información precisa sobre el origen de las llamas que generaron esta emergencia hospitalaria.