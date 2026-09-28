Gatos negros fueron hallados dentro de una tumba en el Cementerio Central de Bogotá

Una nueva denuncia ha alertado la presencia de varios gatos negros dentro de una presunta tumba en el Cementerio Central de Bogotá. El caso, registrado y difundido por voluntarios del hogar de paso Corazón Animal Vegano, deja ver a los pequeños felinos dentro de lo que parece ser una tumba al estar rodeados de algunos huesos, platos con comida, juguetes y periódico.

Ante la imposibilidad de poder ingresar y sacar a los felinos, los rescatistas han hecho un llamado a las autoridades para lograr una intervención oportuna.

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¿Qué ha pasado con los gatos del Cementerio Central?

En los videos, filmados y difundidos en las redes sociales del hogar de paso, se lograron observar gatos negros detrás de un muro que contenía una abertura con forma de cruz.

Pese a que se desconocen las causas por las que los animales se encuentran allí, los rescatistas de la zona no descartaron que su aparición en dicho lugar se encuentre relacionado con presunta santería.

En las horas más recientes, el grupo de activistas ‘Al día con los animales’ compartió nuevos detalles de los intentos que han realizado para poder rescatar a los animales que, según la proteccionista, tendrían problemas de salud.

“Son gatos negros y estamos en la época de octubre en donde suelen usar los gatos negros para hacer brujerías o rituales. Pedimos ayuda a la administración del cementerio y nos fue denegada”, aseguró una de las rescatistas que hizo presencia en el lugar.

Sin embargo, la preocupación ha crecido entre los rescatistas ya que, al ingresar al túnel en el que se encuentran los animales, no lograron dar con los gatos ferales ya que estos se ocultaron al notar la presencia del grupo de rescatistas.

“Realmente por la gravedad se tenían que ayudar a los gatos. Sabemos que muchas veces ponen más derechos a las paredes que a los animales y personas, pero los gatos negros corren peligro, hay varios huesos y juguetes”, afirmaron los activistas en el post.

Ante la situación, los activistas solicitaron ayuda a las autoridades distritales para poder hacer uso de jaulas trampa y lograr el rescate de estos.

IDPYBA sobre el caso de los gatos en el Cementerio Central

Según la senadora Andrea Padilla, quien ha hecho seguimiento al caso, el director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se encuentra realizando la gestión para que la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos sean los encargados de llegar al recinto y romper los muros.

Hasta el momento, todavía no hay reportes nuevos que confirmen el rescate de los animales.