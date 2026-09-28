Finalizaron los XIII Juegos Suramericanos 2026: Colombia acabó tercero en la tabla de medallería

El pasado 26 de septiembre finalizó la decimotercera edición de los Juegos Suramericanos 2026 celebrados en la provincia de Santa Fe en Argentina. 15 países hicieron parte de la competencia que fue organizada por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y que es parte clave del ciclo olímpico, otorgando cupos a los Juegos Panamericanos 2027.

Fueron más de 4 mil deportistas los que tuvieron la oportunidad de representar a sus países en 43 deportes y 60 disciplinas que se distribuyeron en tres ciudades de la provincia.

Tabla final de medallería en los Juegos Suramericanos 2026

Brasil, que ocupa el primer lugar del medallero histórico de los juegos, se quedó una vez más como el máximo ganador de la competencia con un total de 312 medallas conseguidas, de las cuales 122 fueron de oro, 107 de plata y 83 de bronce; Argentina ocupó el segundo lugar con 81 preseas doradas, 87 de plata y 125 de bronce.

La delegación colombiana, que ocupa el segundo lugar histórico, se ubicó en la tercera posición de los juegos de Santa Fe con 69 medallas doradas, 61 de plata y 62 de bronce, completando un total de 192; es la primera vez desde 2006 que no ocupa el primer o segundo lugar de la tabla final de medallería.

61 preseas doradas para Colombia

Con 9 medallas de oro conseguidas, el ciclismo fue el deporte en el que la delegación colombiana logró conseguir la mayor cantidad de victorias en los Juegos Suramericanos 2026; el patinaje y el atletismo fueron otros de los deportes destacados, logrando 8 oros en cada uno de ellos.

Stefany Cuadrado, Ángel Barajas, Sara López, Pablo Gómez, Ronal Longa y Marcela Hernández fueron los deportistas colombianos más laureados de las justas con tres medallas de oro conseguidas cada uno.