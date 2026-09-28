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Matías, joven que sacó 500/500 en las Icfes, recibirá una beca por parte de Presidencia

El presidente Abelardo de la Espriella anunció una beca completa de cinco años para el estudiante tras su histórico desempeño académico.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
09:48 a. m.
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Matías Luengas, estudiante cucuteño de 16 años, alcanzó un puntaje perfecto de 500 sobre 500 en las pruebas Saber Once, convirtiéndose en noticia nacional por su destacado desempeño académico. El logro, que puso a celebrar a la ciudad de Cúcuta, representa un hito en las evaluaciones de estado del país.

Presidente Abelardo anunció una beca para el joven que sacó 500/500 en el Icfes

Él es Matías Luengas, el estudiante que sacó 500/500 en el Icfes
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El presidente Abelardo de la Espriella reconoció al desempeño del estudiante anunciando que Matías recibirá una beca que cubrirá los cinco años de su carrera universitaria en la institución que él elija del país. El beneficio fue posible gracias al apoyo de un empresario colombiano, según informó el mandatario.

“La Patria Milagro premia el esfuerzo. Este logro es tuyo y de tu familia. Que sea apenas el comienzo de todo lo que puedes alcanzar. Colombia cree en ti. Sigue soñando en grande y demostrando que el esfuerzo siempre vale la pena”, señaló el jefe de Estado.

En diálogo con Noticias RCN, Matías habló sobre sus planes a futuro y aseguró que tiene intenciones de estudiar ingeniería matemática.

“Quisiera estudiar ingeniería matemática en la Universidad EAFIT”. Su elección no es sorprendente, puesto que, el año pasado ganó las Olimpiadas de Ciencias de la UDES y este año ocupó el primer puesto nacional en las Olimpiadas de Matemáticas de la UIS.

El joven reveló cómo hace para lograr los exitosos resultados. “Yo no es que me mate estudiando de 10 horas seguidas, pero sí unas 2 horas diarias es más que suficiente para entender todo lo que yo necesito saber (…) Aparte de eso, nunca he parado a hacer ejercicio, he entrenado básquet, he hecho gimnasio. En una época que no tuve tanto tiempo, hasta hice bicicleta estática, nunca he parado de entrenar y de ejercitarme”.

Para los jóvenes que presentarán las próximas pruebas de estado, Matías aconsejó: “primero que, aunque parece que no, siempre hay espacio para el deporte. Puede que no haya tanto como había antes, pero siempre hay manera de sacar un tiempito para poder ejercitarse y divertirse un rato. Y sobre el ICFES, estudiar, hacer preguntas y sobre todo estar calmado. La presión no hace más que estresarlo a uno y hacerlo dudar. Hay que estar totalmente calmado, totalmente seguro de lo que uno sabe y seguro de que le va a ir bien y de que su proceso fue bueno”.

Habló la familia de Matías Luengas, el joven que sacó 500 puntos en el Icfes
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Frente al pronunciamiento del presidente, Matías expresó su agradecimiento. “Yo estoy totalmente agradecido con el presidente y con la empresa que va a ser posible esta beca, que venga desde presidencia es un honor, es un orgullo y es una oportunidad que no pienso desaprovechar”.

Finalmente aseguró que no tiene claro lo que quiere a futuro, pero que le gustaría trabajar en el sector de la educación y que también le llama la atención la tecnología y la resolución de problemas.

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