Noche de despedidas: este sería el próximo eliminado de MasterChef según la IA

Un nuevo reto de eliminación en la cocina de MasterChef Celebrity ha generado amplias dudas entre los cocineros de la temporada, pues siete celebridades tendrán que demostrar sus mejores habilidades para asegurar su cupo en el juego durante una semana más.

Sin embargo, televidentes han manifestado su asombro ante la presencia por parte de un cocinero que se ha vuelto costumbre durante los retos de eliminación. Ante la competitividad para dicho punto de la competencia, la IA logró hacer sus propias predicciones para determinar el que será el próximo eliminado del juego.

¿Quién podrá abandonar el juego según ChatGPT?

La competencia ha avanzado y varios de los participantes han demostrado sus mejoras para poder conservar su cupo en el juego. Sin embargo, no todos han corrido con la mejor suerte ya que los errores siguen jugando malas pasadas a varias de las celebridades que, en esta ocasión, volvieron a clasificar para el reto de eliminación.

Para esta oportunidad, los cocineros en riesgo son: Julieta Piñeres, Luciano D'Alessandro, Marcela Carvajal, Sebastián Villalobos, Emmanuel Restrepo, Verónica Orozco y Víctor Tarazona.

Los siete tendrán que enfrentarse en un duelo que, pese a que se desconoce por ahora, elevará las emociones al contar con un nivel avanzado por parte de todos los cocineros.

Según el análisis hecho por la Inteligencia Artificial, es importante tener en cuenta el rendimiento que los siete famosos han tenido durante el juego ya que esto puede resultar revelador a la hora de predecir al próximo eliminado.

No obstante, la capacidad de resolver en cortos lapsos de tiempo también generan diferencias a la hora de definir un reto de eliminación ya que varios de estos retos ponen a prueba la imaginación de todos los cocineros en momentos definitivos.

ChatGPT realizó su debida predicción al afirmar que Julieta Piñeres podría ser la primera participante con la mayor cantidad de posibilidades de salir de la competencia al no tener un desempeño sobresaliente en los retos más recientes.

Para la Inteligencia Artificial, la segunda opción sería Luciano D’Alessandro ya que el hombre no ha tenido el mejor rendimiento para ganarse un pin, pero ha sorprendido con su óptimo desempeño durante los más recientes retos de eliminación.

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¿Quién fue el más reciente eliminado de MasterChef?

El más reciente eliminado del juego fue el humorista Tavo Bernante tras haber presentado un plato sencillo y hecho en diez minutos. La falta de confianza fue su principal problema, pues el hombre tuvo que preparar un plato como segunda opción tras no haber logrado la cocción esperada de su primera proteína.