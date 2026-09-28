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En video: reciclador amenazó con machete en mano a transeúntes en Puente Aranda

El presunto reciclador huyó de la escena acompañado de una mujer. La Policía adelanta su búsqueda luego de la agresión y las amenazas.

Noticias RCN

septiembre 28 de 2026
08:43 a. m.
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Un violento episodio de robo y agresión sacudió el barrio Milenta, en el sur de Bogotá, cuando una pareja de presuntos recicladores atacó brutalmente a una mujer en plena vía pública. El incidente quedó registrado en video.

Presunto reciclador amenazó con machete a ciudadanos

Los hechos ocurrieron en la avenida Carrera 88 del sector sur de Bogotá. Según testigos, la víctima había reclamado previamente a la pareja por invadir el espacio público, lo que desencadenó una violenta reacción.

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Las imágenes muestran cómo un hombre, que portaba un chaleco de la empresa de aseo de Bogotá, y una mujer agredieron físicamente a la ciudadana.

Cuando un motociclista intentó intervenir para defender a la víctima, el presunto reciclador sacó un machete y lo persiguió hasta ahuyentarlo.

El hombre amenazó posteriormente a otros ciudadanos, golpeando el machete contra un poste en actitud intimidante. La pareja aprovechó la confusión para robar las pertenencias de la mujer, quien quedó tendida en el piso, y huyeron en un mototaxi por la Carrera 68 hacia el norte.

Las autoridades emitieron un comunicado público solicitando información ciudadana: "Se busca a este hombre señalado de hurtar y golpear a una mujer. Los hechos ocurrieron en la Carrera 68 con calle Cuarta Sur. Al momento del hurto, portaba una chaqueta antigua de la UAE. ¿Lo reconoce? Su información es clave para ubicarlo. Llame al 123".

Este caso se suma a una ola de inseguridad que afecta sectores como Puente Aranda, donde los residentes expresan su preocupación por el incremento de robos a plena luz del día.

Ladrones asaltan panadería en Bogotá

El pasado 25 de septiembre, una panadería del barrio Primavera Occidental fue escenario de otro atraco violento.

Un hombre armado ingresó al establecimiento y robó joyas y relojes a una familia, incluyendo un menor de edad que permaneció al lado del delincuente durante el asalto.

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Adriana Sanabria Rodríguez, representante de la comunidad, solicitó mayor presencia policial: "Nosotros pedimos a la alcaldía mayor un pie de fuerza porque nosotros trabajamos muy en mancomunado con la Policía. ¿Pero qué pasa? Hay muy poca policía para todos los hechos que se presentan en nuestra localidad".

Los vecinos también hicieron un llamado urgente a denunciar estos hechos. De momento, las autoridades trabajan con los videos de seguridad del sector para identificar y capturar a los responsables de ambos casos delictivos.

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