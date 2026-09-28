Lunes de empleo: más de 22.000 vacantes de Colsubsidio y 200 ofertas en Decathlon para distintos perfiles

Quienes iniciaron esta semana en búsqueda de una oportunidad laboral podrán acceder a miles de vacantes disponibles en diferentes sectores y niveles de experiencia. La Agencia de Empleo de Colsubsidio mantiene más de 22.000 ofertas vigentes, mientras que la cadena deportiva Decathlon abrió 200 puestos para asesores comerciales en varias ciudades del país.

Las oportunidades están dirigidas a perfiles operativos, tácticos, estratégicos y del sector salud, con opciones para trabajadores con amplia trayectoria profesional, personas con experiencia básica e incluso candidatos sin experiencia previa en algunos cargos.

Más de 22.000 vacantes disponibles en Colsubsidio

La Agencia de Empleo de Colsubsidio informó que actualmente cuenta con más de 22.000 vacantes en Bogotá y municipios de la Sabana como Soacha, Funza, Sibaté y Chía. Los interesados pueden consultar y postularse a través de plataformas como Computrabajo, Magneto y LinkedIn.

Entre las ofertas destacadas se encuentran más de 100 vacantes para docentes con mínimo dos años de experiencia en áreas como Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Lengua Castellana. Además, se buscan profesores bilingües para asignaturas como Inglés, Educación Física y Ciencias Naturales.

También hay oportunidades para cargos directivos y estratégicos, entre ellos un gerente de retail farmacéutico con al menos diez años de experiencia liderando el sector o áreas comerciales relacionadas, así como un jefe estratégico de planeación con cinco años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo.

En el nivel operativo, la convocatoria incluye auxiliares de farmacia con o sin experiencia, siempre que cuenten con el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS) vigente o en trámite. Igualmente, se requieren asesores comerciales para tiendas de ropa durante la temporada de fin de año, con salario mínimo, comisiones y un mínimo de seis meses de experiencia.

Decathlon abre 200 vacantes para asesores comerciales

Por su parte, Decathlon anunció la disponibilidad de 200 vacantes para asesores comerciales de tiempo completo y medio tiempo en Bogotá, Chía, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y el Eje Cafetero.

La compañía busca personas apasionadas por el deporte e interesadas en desarrollar su carrera profesional dentro de la organización. Para las vacantes de medio tiempo no se requiere experiencia laboral previa, mientras que para los cargos de tiempo completo se solicita que los candidatos sean estudiantes universitarios o profesionales graduados.

La empresa aseguró que ofrece salarios competitivos, oportunidades de crecimiento profesional y beneficios desde el primer día de vinculación. Los interesados pueden consultar las convocatorias y realizar su postulación a través del portal de empleo de la compañía en la sección “Trabaja con nosotros”.

Adicionalmente, las empresas que deseen divulgar sus oportunidades laborales en el segmento “Lunes de Empleo” de Mañana Express podrán enviar la información de sus vacantes al correo electrónico habilitado por el programa.