Entró en funcionamiento el puente peatonal que conecta con el Centro Comercial El Edén

Después de ocho años, entró en funcionamiento el puente peatonal ubicado sobre la Avenida Boyacá con la calle 12B y que conecta directamente con el Centro Comercial El Edén; el objetivo es facilitar el paso de peatones y ciclistas, además de agilizar el tránsito por la Avenida Boyacá con la eliminación del semáforo que operaba desde 2019.

Estrenado oficialmente el 27 de septiembre, el puente beneficiará a más de 92 mil personas, en especial a aquellas que transitan por los sectores de Villa Alsacia y Nuevo Techo, y se cumple con una de las obligaciones que se tenían en el Plan de Implantación Alsacia, que corresponde al centro comercial beneficiado con la construcción.

Características del nuevo puente peatonal

Son 170 metros de longitud los que componen el puente, que además dispone de bicirrieles para que los ciudadanos que se movilizan en bicicleta puedan subir y bajar cómodamente con su medio de transporte, ascensor en el costado occidental y conexión directa con el segundo piso del centro comercial; además, en el costado oriental se construyó una rampa de acceso que cumple con todos los requisitos necesarios.

Otra de las características más importantes del puente y que más se celebra son los casi siete metros de ancho que están distribuidos en partes iguales para que el tránsito entre peatones y ciclistas sea lo más cómodo, fluido y seguro posible.

Avanzan las entregas por parte de la Alcaldía de Bogotá

Durante las últimas semanas, la Alcaldía de Bogotá ha informado que se está cumpliendo con las fechas establecidas de entrega de diferentes proyectos en la ciudad; además del nuevo puente de la Avenida Boyacá, el deprimido peatonal de la Calle 13 o las canchas de pádel debajo del puente vehicular de la calle 53 como parte de recuperación de espacio, son algunas de las entregas que la alcaldía ha hecho en el último mes y que contribuyen con el desarrollo de Bogotá.