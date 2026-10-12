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Así luce la Nueva Calle 13 en Bogotá a un año de la demolición de puentes

La obra interviene 1,12 kilómetros en Puente Aranda e incluye una glorieta de tres niveles, puentes para tráfico mixto y espacios para peatones y ciclistas.

Puentes calle 13
FOTO: IDU

Ángel Ballén

octubre 12 de 2026
04:58 p. m.
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La construcción del tramo 1 de la Nueva Calle 13 alcanzó un avance del 50 % en octubre de 2026. El proyecto se desarrolla en un punto estratégico de conexión vial del occidente de Bogotá con Cundinamarca.

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Las obras se ubican en la localidad de Puente Aranda, en la intersección de la calle 13, la avenida de Las Américas, la calle Sexta y la carrera 50. En este punto se encontraban los puentes que fueron implosionados en octubre de 2025.

¿Qué obras incluye la Nueva Calle 13 en Bogotá?

El tramo contempla una infraestructura de tres niveles. El primero corresponde a una glorieta de 200 metros de diámetro, con tres carriles para tráfico mixto. El segundo estará destinado a TransMilenio, mediante una glorieta de 100 metros de diámetro y dos carriles exclusivos para buses.

El tercer nivel estará conformado por dos puentes sobre la avenida de Las Américas, cada uno con tres carriles, para conectar los sentidos oriente-occidente y occidente-oriente. Esta estructura busca separar los movimientos del tráfico y facilitar la conexión entre los diferentes corredores viales de la zona.

En cuanto a los avances, el puente del tercer nivel registra un 67,34 % de ejecución. Por su parte, los puentes 3, 4, 5 y 6, correspondientes a la glorieta de TransMilenio y sus accesos, presentan un avance promedio del 53,52 %.

¿Cuándo habilitarán los puentes de la Nueva Calle 13?

Las fechas previstas para la puesta en servicio de las estructuras están distribuidas entre finales de 2026 y 2028. El puente 2, que permitirá el tránsito de vehículos en sentido occidente-oriente, tiene prevista su habilitación para diciembre de 2026. El puente 1, destinado a la circulación en sentido oriente-occidente, se proyecta para enero de 2027.

La entrada en servicio del segundo y tercer nivel está prevista para el segundo semestre de 2027. En cambio, la habilitación del primer nivel y del tramo completo de la Nueva Calle 13 se contempla para el primer semestre de 2028. Estas son fechas programadas para las obras, no confirmaciones de que las estructuras estarán habilitadas en esos momentos.

El proyecto también incluye infraestructura para peatones y ciclistas. Inicialmente se contemplaron tres pasos semideprimidos y posteriormente se definió la construcción de un cuarto, con conexiones bajo la carrera 50, la calle 13 y la avenida de Las Américas. Además, se proyectan dos kilómetros de ciclorruta y más de 100.000 metros cuadrados de espacio público, de los cuales casi la mitad corresponderá a zonas verdes.

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