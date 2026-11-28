Un procedimiento de patrullaje en la comuna de Cazucá, en Soacha, terminó con la captura de un hombre señalado de portar ilegalmente un arma de fuego.

RELACIONADO Presunto ladrón prefirió tragarse una cadena de oro para no ser descubierto por la Policía en Bogotá

La detención fue realizada por uniformados de la Policía Metropolitana de Soacha, quienes atendieron un reporte sobre una presunta riña en el sector El Progreso. Al llegar al lugar, los policías identificaron a una persona que, al notar su presencia, habría intentado escapar para evitar el control.

¿Cómo llegaron al hombre con el arma?

Los hechos ocurrieron hacia las 6:20 de la tarde, cuando los uniformados recibieron información sobre una confrontación que estaría ocurriendo en ese sector de Cazucá.

Al verificar la situación, los policías observaron que un ciudadano emprendió la huida. De inmediato, iniciaron un seguimiento que permitió interceptarlo metros más adelante.

Durante el registro personal, los uniformados encontraron un revólver calibre 38 y tres cartuchos correspondientes a esa misma arma.

¿Qué elementos encontraron en su poder?

Según la información entregada por las autoridades, el hombre no presentó documentos que acreditaran que tenía permiso para portar el arma de fuego.

Por este motivo, fue capturado por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El revólver y los tres cartuchos fueron incautados y quedaron como elementos materiales probatorios dentro del procedimiento.

Por su parte, el hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente, que deberá adelantar las actuaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.