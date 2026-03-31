Ampliación de la Autopista Norte: el requisito pendiente tras firma de acta de inicio de obras

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Concesionaria Ruta Bogotá Norte y autoridades regionales confirmaron que el próximo lunes 6 de abril a las 8:00 a. m. se suscribirá el acta de inicio de la fase de construcción del proyecto Accesos Norte II.

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Este paso habilita formalmente el avance hacia las obras de ampliación de la Autopista Norte, en uno de los corredores viales más estratégicos para la conexión de Bogotá con el norte del país.

Requisitos ambientales y pasos previos al inicio de obras

A través de un comunicado oficial, la Concesionaria Ruta Bogotá Norte confirmó que desde la obtención de la licencia ambiental, se han enfocado los esfuerzos en atender los requerimientos establecidos por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).

Estos incluyen la radicación de información técnica que deberá ser evaluada para autorizar el inicio de intervenciones en un tramo clave de la Autopista Norte.

Según lo informado, la documentación exigida será presentada el mismo 6 de abril. A partir de ese momento, el proyecto quedará a la espera del aval de la ANLA, condición necesaria para avanzar en las primeras obras de ampliación, especialmente entre las calles 191 y 245.

Mientras se obtiene la aprobación ambiental, la concesionaria continuará desarrollando las actividades que ya están habilitadas dentro del contrato, en cumplimiento del cronograma.

Respaldo institucional y alcance regional del proyecto

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, destacó la importancia de concretar este avance y pasar de los anuncios a la ejecución. "Celebramos la voluntad de avanzar y que ya exista una fecha definida para que el proyecto continúe su curso".

De acuerdo con el mandatario, la ampliación de la Autopista Norte beneficiará a más de cinco millones de habitantes de Bogotá y municipios como Chía, Sopó, Tocancipá, Zipaquirá y Cajicá, que utilizan este corredor de manera permanente para actividades económicas y desplazamientos diarios.