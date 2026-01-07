Anla otorgó la licencia ambiental que permite la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá

Tras una rigurosa evaluación ambiental, finalmente, La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) otorgó una licencia al proyecto Accesos Norte (Fase II), con la que iniciarán las obras de ampliación de la Autopista Norte de Bogotá, entre calles 191 y 245.

Según la máxima autoridad ambiental, la licencia será otorgada “como resultado de un proceso de evaluación técnica, autónoma y conforme a la normatividad ambiental vigente”.

Sin embargo, la ciudad está obligada a proteger los humedales de Torca, Guaymaral, la dinámica hidráulica de la Reserva Thomas van der Hamen y el buen estado de las viviendas en comunidades aledañas, durante el desarrollo del proyecto de 5,8 kilómetros.

Noticia en desarrollo…