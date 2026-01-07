CANAL RCN
Colombia

Anla otorgó la licencia ambiental que permite la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá

La ciudad deberá garantizar la protección de los humedales de Torca, Guaymaral, la dinámica hidráulica de la Reserva Thomas van der Hamen y el buen estado de las viviendas en comunidades aledañas.

Foto: ANLA
Foto: ANLA

Noticias RCN

enero 07 de 2026
04:57 p. m.
Tras una rigurosa evaluación ambiental, finalmente, La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) otorgó una licencia al proyecto Accesos Norte (Fase II), con la que iniciarán las obras de ampliación de la Autopista Norte de Bogotá, entre calles 191 y 245.

Según la máxima autoridad ambiental, la licencia será otorgada “como resultado de un proceso de evaluación técnica, autónoma y conforme a la normatividad ambiental vigente”.

Sin embargo, la ciudad está obligada a proteger los humedales de Torca, Guaymaral, la dinámica hidráulica de la Reserva Thomas van der Hamen y el buen estado de las viviendas en comunidades aledañas, durante el desarrollo del proyecto de 5,8 kilómetros.

Noticia en desarrollo…

