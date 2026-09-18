Habla trabajadora de Transmilenio a la que guarda asesinado con arma blanca salvó en la estación Terreros

Nuevamente, la intolerancia cobró la vida de una persona en el sistema de transporte masivo de Bogotá: Transmilenio.

Se trata de Cristian Garzón, un joven guarda de seguridad, que fue atacado con arma blanca, cuando realizaba labores de control a la evasión del pasaje en la estación Terreros, de Soacha, Cundinamarca.

Iniciando turno, el viernes 18 de septiembre, el trabajador y una de sus compañeras trataron de evitar que una pareja ingresara al sistema sin realizar el pago obligatorio de 3.550 pesos, para personas sin una ayuda o beneficio extra.

Fue entonces cuando uno de los infractores desenfundó un arma cortopunzante e hirió al guarda de 27 años en el tórax; lo que obligó a sus compañeros a trasladarlo de urgencia a un centro médico cercano.

El ataque iba dirigido a una de sus compañeras:

Según testigos, el ataque con arma cortopunzante iba dirigido contra una de las compañeras de Cristian, que trataba de hacer cumplir las normas del sistema Transmilenio.

Hoy, agradece la acción heroica del joven guarda al que conocía hace poco más de un mes, que le permite regresar a casa y abrazar a su hija, de 18 meses:

“Es un héroe. No debió ser él. En ese momento no estaba pensando en mi bebé. Tenía la cabeza caliente. Y yo creo que él sí pensó que a mí me esperaban en la casa. Una bebé de 18 meses en este momento estaría sin mamá”.