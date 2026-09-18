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Ya hay fecha para el primer encuentro entre Donald Trump y Delcy Rodríguez

La reunión ocurrirá en medio de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

Foto: AFP
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Jorge Leonardo Alzate

septiembre 18 de 2026
06:41 p. m.
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, mantendrán un primer encuentro presencial durante la semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, comentó en diálogo con la prensa que, más allá de una reunión formal, se trataría de un encuentro casual en el que podrán saludarse e intercambiar opiniones sobre temas que interesan a ambos países.

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Se espera que el encuentro ocurra el martes 22 de septiembre, como último punto en la agenda de Trump en su visita a la Gran Manzana.

El mismo día, Trump pronunciará su discurso ante la Asamblea General de la ONU y, según Waltz, podría reunirse con otros líderes mundiales, como el primer ministro del Reino Unido, Andy Burnham, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi.

Un nuevo capítulo en la relación de los Estados Unidos con Venezuela:

El encuentro de Trump y Rodríguez será el primero entre los líderes de Estados Unidos y Venezuela desde que Obama y Nicolás Maduro se reunieron en la Cumbre de las Américas, en Panamá, hace once años.

Desde que el líder depuesto del régimen chavista y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados por tropas estadounidenses y llevados a un centro de detención en Nueva York, Trump y Rodríguez se han mantenido en contacto.

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Tras la operación ‘Resolución Absoluta’, llevada a cabo a principios de 2026, la exvicepresidenta tomó las riendas del Gobierno venezolano y ha accedido, bajo presión de Washington, a entablar diálogos con la oposición y a abrir el mercado de petróleo al mundo.

En un último guiño a su administración, Estados Unidos retiró a Venezuela de la lista de países que han fallado en la lucha contra el narcotráfico, de la que hacía parte hace 20 años. Colombia se mantuvo en ella por segundo año consecutivo.

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