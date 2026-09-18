Las cinco ideas de regalos para dar en este Amor y Amistad

La temporada de Amor y Amistad se consolida como una de las épocas más dinámicas para el comercio en Colombia. De acuerdo con cifras de Fenalco, el gasto de los colombianos durante este fin de semana superó los 1,23 billones de pesos, mientras que el 66% de los consumidores destinó hasta $100.000 a la compra de obsequios.

Sin embargo, más allá de las transacciones comerciales, la celebración pone en el centro la necesidad de construir y fortalecer vínculos significativos con parejas, amigos y familiares.

Bajo la premisa de que el verdadero valor de un detalle no reside en su etiqueta de precio, sino en la intención que hay detrás, MINISO propone transformar la manera en que se obsequia. La marca señala que las personas buscan hoy alternativas que logren conectar genuinamente con la historia de sus relaciones.

Cinco recomendaciones para regalar en Amor y Amistad