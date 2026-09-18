Las cinco ideas de regalos para dar en este Amor y Amistad
Conozca las mejores opciones para esta festividad.
Noticias RCN
09:34 p. m.
La temporada de Amor y Amistad se consolida como una de las épocas más dinámicas para el comercio en Colombia. De acuerdo con cifras de Fenalco, el gasto de los colombianos durante este fin de semana superó los 1,23 billones de pesos, mientras que el 66% de los consumidores destinó hasta $100.000 a la compra de obsequios.
Sin embargo, más allá de las transacciones comerciales, la celebración pone en el centro la necesidad de construir y fortalecer vínculos significativos con parejas, amigos y familiares.
Bajo la premisa de que el verdadero valor de un detalle no reside en su etiqueta de precio, sino en la intención que hay detrás, MINISO propone transformar la manera en que se obsequia. La marca señala que las personas buscan hoy alternativas que logren conectar genuinamente con la historia de sus relaciones.
Cinco recomendaciones para regalar en Amor y Amistad
- Priorizar la atención sobre el valor: Un regalo pensado a partir de la historia compartida, los gustos particulares o la personalidad del receptor adquiere un peso emocional muy superior al costo monetario del objeto.
- Apostar por experiencias memorables: Compartir una actividad o un momento especial permite que el detalle trascienda el instante de la entrega, convirtiéndose en un recuerdo perdurable para toda la vida.
- Conectar con la personalidad del otro: Elegir un presente alineado con los intereses reales demuestra un conocimiento profundo y un respeto absoluto por la individualidad de la otra persona.
- Elegir objetos con valor simbólico: Los artículos que evocan recuerdos, representan una etapa específica o simbolizan la relación aportan un significado que va mucho más allá de la utilidad práctica.
- Valorar los pequeños detalles: Un gesto cotidiano, inesperado y cargado de intención puede generar un impacto emocional considerablemente mayor que un regalo elegido de forma genérica.