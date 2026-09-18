¿Cómo está quedando el Transmicable de San Cristóbal y qué hace falta?

El Transmicable de San Cristóbal está cada vez más cerca de convertirse en una nueva alternativa de transporte para los habitantes de esta localidad del suroriente de Bogotá.

El alcalde Carlos Fernando Galán anunció que la infraestructura principal del sistema ya se encuentra en condiciones para comenzar el proceso de entrega y empalme con Transmilenio, paso previo a la preparación para su entrada en funcionamiento.

De acuerdo con la Administración distrital, el proyecto fue recibido con apenas 5,52 % de avance contractual y actualmente alcanza el 94 % de ejecución.

¿Cómo funcionará el sistema de Transmicable?

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) informó que las pruebas requeridas para el sistema finalizaron satisfactoriamente y que se verificó el cumplimiento de la normativa vigente.

Esto permite realizar recorridos de las cabinas a lo largo de los 2,87 kilómetros de línea, que conectarán tres estaciones:

Senderos de Altamira

La Victoria

20 de Julio

El sistema contará con 148 cabinas, de las cuales 144 estarán destinadas a la operación y cuatro permanecerán como reserva.

Cada cabina tendrá capacidad para 10 personas sentadas y estará diseñada para facilitar el acceso de personas con discapacidad y el transporte de bicicletas plegables.

Según el IDU, el sistema podrá movilizar hasta 4.000 pasajeros por hora y sentido, con una demanda estimada de aproximadamente 34.000 pasajeros diarios.

¿Cuánto tiempo se ahorrarían los usuarios?

Uno de los principales cambios que promete el Transmicable está relacionado con los tiempos de desplazamiento.

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Según las estimaciones entregadas por el Distrito, los recorridos que actualmente pueden tomar alrededor de 40 minutos pasarían a durar cerca de 10 minutos, en promedio.

Así son las tres estaciones del Transmicable

Las estaciones recibieron sus nombres a partir de un proceso de participación con habitantes de San Cristóbal durante la construcción del proyecto.

20 de Julio

Esta estación cuenta con 2.660 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres niveles, que incluyen espacios técnicos, un mezzanine para oficinas y la plataforma de abordaje.

También tiene 270 paneles solares en su cubierta y un puente peatonal de 61 metros de longitud y 3,6 metros de ancho. Además, cuenta con un edificio que permitirá conectar la plataforma de alimentadores con el Transmicable.

La Victoria

Es la estación motriz del sistema y cuenta con 5.880 metros cuadrados construidos, distribuidos en tres niveles y un mezzanine. En su cubierta fueron instalados 395 paneles solares y también tendrá un gimnasio de calistenia ubicado junto a la torre 13.

Senderos de Altamira

Es la estación con mayor área construida, con 8.195 metros cuadrados distribuidos en tres niveles.

Cuenta con 373 paneles solares y allí estará ubicada el área destinada al parqueo de las cabinas. Además, su ubicación permitirá una conexión cercana con el Parque Entre Nubes.

¿Qué falta para que empiece a operar?

Aunque la infraestructura principal ya está lista para iniciar el proceso de empalme con Transmilenio, todavía quedan algunas obras por terminar.

Entre ellas están trabajos de espacio público alrededor de las torres 3, 4, 5 y 6, además de intervenciones en los alrededores de las estaciones La Victoria y Senderos de Altamira. También está pendiente la construcción del gimnasio de calistenia.

Según el Distrito, estas actividades no interfieren con el proceso de preparación para la operación del sistema.