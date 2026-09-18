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Colombia

Colombia tiene más cultivos de hoja de coca que de cebolla y tomate

Con 261.386 hectáreas sembradas de hoja de coca, según el último informe de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el país vuelve estar en la lista de países no certificados en la lucha contra el narcotráfico.

Cultivo de coca. Foto: AFP.
Cultivo de coca. Foto: AFP.

Jorge Leonardo Alzate

septiembre 18 de 2026
09:16 p. m.
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Por segundo año consecutivo Colombia entra en la lista de países que fallaron en la lucha contra las drogas, del Departamento de Estado de los Estados Unidos.

De acuerdo con el presidente Donald Trump, el país se mantiene en la lista negra "debido a la incompetencia y el caos generados por el anterior gobierno".

Y es que el informe evalúa las acciones de distintos países contra el narcotráfico y la producción de ilícitos durante 12 meses, entre septiembre y septiembre.

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Más cultivos de hoja de coca que de tomate y cebolla:

Aunque el tomate y la cebolla se han convertido en infaltables de la cocina colombiana, un informe del diario La República, con cifras de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra), advierte que en el país hay más cultivos de hoja de coca que de estos dos ingredientes.

Con corte a 2024, según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el país registraba 261.386 hectáreas sembradas de hoja de coca.

Con un crecimiento del 3,5% respecto al año anterior, y del 278% en comparación con el 2014, la hoja de coca se convirtió en el octavo producto que más se cultiva en el país, por encima de otros alimentos como el frijol, la zanahoria y la piña.

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Colombia podría ser nuevamente certificada si avanza en la erradicación de cultivos ilícitos:

Pese a la decisión de no certificar a Colombia, al igual que a países como Afganistán, Bolivia y Birmania, el gobierno estadounidense indicó que seguirá siendo uno de sus mayores aliados en la región y que podría salir de la lista si avanza en la erradicación de cultivos.

El presidente Trump dio un guiño a su homólogo, Abelardo de la Espriella, señalando que “se ha comprometido a liderar una campaña enérgica contra el cultivo de hoja de coca y la producción de cocaína, que alcanzaron niveles récord”.

Y la presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture, explicó que queda abierta la posibilidad de certificar al país si “logra avances en erradicación y desarticulación de redes criminales”.

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