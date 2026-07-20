VIDEO: Asistente de Scaloni golpeó en la cara a Dani Olmo tras perder la final

Roberto Ayala, integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, quedó en el centro de la polémica luego de ser captado golpeando en el rostro a Dani Olmo tras el pitazo final de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, disputada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La derrota de Argentina frente a España no solo dejó a la 'Albiceleste' sin su cuarta Copa del Mundo, sino que también estuvo marcada por una serie de incidentes ocurridos cuando terminó el encuentro.

En medio de la celebración española, varios integrantes del combinado argentino protagonizaron fuertes cruces que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

¿Qué pasó con Roberto Ayala tras la final del Mundial?

Las imágenes difundidas después del compromiso muestran a Roberto 'Ratón' Ayala, exdefensor de la selección argentina y actual integrante del cuerpo técnico de Lionel Scaloni, acercándose a un grupo de futbolistas españoles en medio de la tensión que se vivía sobre el césped.

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En ese momento, las cámaras captaron cuando Ayala lanzó un golpe al rostro de Dani Olmo, figura de la selección española y jugador del FC Barcelona.

Aunque la situación no pasó a mayores gracias a la intervención de otros futbolistas y miembros de ambos cuerpos técnicos, la acción generó una ola de reacciones.

El episodio se produjo pocos segundos después del pitazo final, cuando España celebraba la obtención del título mundial y Argentina asimilaba la derrota.

¿Qué reacciones dejó la agresión a Dani Olmo?

El comportamiento del integrante del cuerpo técnico argentino fue ampliamente cuestionado en redes sociales, donde miles de aficionados criticaron que un miembro del banquillo protagonizara un acto de agresión en un escenario de máxima exposición como una final del Mundial.

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La polémica se sumó a otros incidentes registrados tras el partido, en los que también estuvieron involucrados futbolistas argentinos como Leandro Paredes y Nahuel Molina, quienes protagonizaron encontronazos con jugadores de España una vez terminó el compromiso.