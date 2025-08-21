CANAL RCN
Colombia

Congresista se suma a las denuncias por venta de monos en Bogotá y Medellín a través de las redes sociales

Usuarios en redes sociales exigen que se investigue si hay una red de tráfico de fauna comercializando este tipo de especies.

Foto: @andreanimalidad / X

Noticias RCN

agosto 21 de 2025
07:09 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Monos capuchino, monos ardilla y monos titi, que no superan los cuatro meses de edad, estarían siendo vendidos a través de historias, en plataformas como Instagram, de acuerdo con una serie de denuncias compartida en redes sociales, a las que se sumó la congresista defensora de los derechos de los animales Andrea Padilla.

En un último mensaje, publicado en su cuenta de X (antes Twitter) la senadora informó que la Policía Nacional y la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental ya están al tanto e investigan la venta de estos animales en la capital colombiana.

Capturan a dos personas por tráfico ilegal de fauna silvestre en Nariño
RELACIONADO

Capturan a dos personas por tráfico ilegal de fauna silvestre en Nariño

La denuncia cobró fuerza a través de las redes sociales: usuarios se mostraron incrédulos

Uno de los usuarios que advirtió sobre la venta ilegal de monos en Bogotá fue el empresario colombiano Daniel Velásquez, que utilizó las redes sociales para llamar la atención de las autoridades:

“Esto me dejó completamente frío ¿Cómo así que una pelada puso en sus historias que vendía micos bebes y los entregaba de manera inmediata en Bogotá, zona norte?”, comentó en un video que superó las 280.000 interacciones en cuestión de horas.

Y es que, como bien dijo, “este es un tema muy delicado, va más allá de una persona vendiendo monos. Es un tema de mafias, tráfico y muchas tras cosas, pero no puedo pasar de agache cuando veo este tipo de cosas. Las autoridades competentes deben investigar el caso porque yo vi la publicación en X, pero entré a revisar en la cuenta de la que fue tomado el pantallazo y, efectivamente, había subido a historia, como si estuviera vendiendo cucos o qué sé yo”.

El empresario utilizó su influencia en redes e insistió en que se está “negociando con fauna silvestres, traficando con animales y eso es un delito. Esta gente no puede salirse con la suya. Los animales no son nativos de Bogotá para estar por allá”.

Bajo amenaza: tráfico ilegal de serpientes y babillas en la costa de Colombia
RELACIONADO

Bajo amenaza: tráfico ilegal de serpientes y babillas en la costa de Colombia

No es la primera publicación de este tipo: en Medellín también estarían vendiendo monos capuchinos

Días antes la senadora animalista, Andrea Padilla divulgó otra publicación en la que habitantes de Medellín denunciaban la venta de monos capuchinos a través de aplicaciones de mensajería.

Padilla solicitó a la Policía, la Dirección de Carabineros y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) que investigarán el caso. Sin embargo, se desconoce si avanza o no una investigación.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Epa Colombia

Mamá de ‘Epa Colombia’ rompe el silencio y publica emotivo mensaje: “Seguimos adelante”

Álvaro Uribe

Álvaro Uribe en su primera aparición en libertad: “Recorreremos las calles de la patria”

Bogotá

Video | Mujer que sobrevivió a impactante embestida de un bus Sitp en Suba: “Es un milagro”

Otras Noticias

Epa Colombia

Esta fue la conmovedora reacción de Karol Samantha, la pareja de 'Epa Colombia', tras su traslado

'Epa Colombia' ya no se encuentra en la cárcel El Buen Pastor, sino que seguirá pagando su condena en la Guarnición Militar de Carabineros, en Bogotá.

Copa Sudamericana

Terror en la Copa Sudamericana: graves disturbios entre hinchas de Independiente y U. de Chile

Varios seguidores quedaron heridos de gravedad tras los fuertes disturbios.

Israel

Israel inició la ocupación total de Gaza para liberar a rehenes en poder de Hamás

Resultados lotería

Resultado loterías de Manizales, Valle y Meta del miércoles, 20 de agosto de 2025

Salud mental

La psiquiatría explica los impactos físicos y mentales que deja la pérdida de un hijo