Congresista se suma a las denuncias por venta de monos en Bogotá y Medellín a través de las redes sociales

Monos capuchino, monos ardilla y monos titi, que no superan los cuatro meses de edad, estarían siendo vendidos a través de historias, en plataformas como Instagram, de acuerdo con una serie de denuncias compartida en redes sociales, a las que se sumó la congresista defensora de los derechos de los animales Andrea Padilla.

En un último mensaje, publicado en su cuenta de X (antes Twitter) la senadora informó que la Policía Nacional y la Dirección de Carabineros y Protección Ambiental ya están al tanto e investigan la venta de estos animales en la capital colombiana.

RELACIONADO Capturan a dos personas por tráfico ilegal de fauna silvestre en Nariño

La denuncia cobró fuerza a través de las redes sociales: usuarios se mostraron incrédulos

Uno de los usuarios que advirtió sobre la venta ilegal de monos en Bogotá fue el empresario colombiano Daniel Velásquez, que utilizó las redes sociales para llamar la atención de las autoridades:

“Esto me dejó completamente frío ¿Cómo así que una pelada puso en sus historias que vendía micos bebes y los entregaba de manera inmediata en Bogotá, zona norte?”, comentó en un video que superó las 280.000 interacciones en cuestión de horas.

Y es que, como bien dijo, “este es un tema muy delicado, va más allá de una persona vendiendo monos. Es un tema de mafias, tráfico y muchas tras cosas, pero no puedo pasar de agache cuando veo este tipo de cosas. Las autoridades competentes deben investigar el caso porque yo vi la publicación en X, pero entré a revisar en la cuenta de la que fue tomado el pantallazo y, efectivamente, había subido a historia, como si estuviera vendiendo cucos o qué sé yo”.

El empresario utilizó su influencia en redes e insistió en que se está “negociando con fauna silvestres, traficando con animales y eso es un delito. Esta gente no puede salirse con la suya. Los animales no son nativos de Bogotá para estar por allá”.

No es la primera publicación de este tipo: en Medellín también estarían vendiendo monos capuchinos

Días antes la senadora animalista, Andrea Padilla divulgó otra publicación en la que habitantes de Medellín denunciaban la venta de monos capuchinos a través de aplicaciones de mensajería.

Padilla solicitó a la Policía, la Dirección de Carabineros y la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) que investigarán el caso. Sin embargo, se desconoce si avanza o no una investigación.